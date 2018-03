reaction sur un article publié ce jour : CONFIDENCES « J'ai 25 ans et je risque de briser le couple de ma soeur car je couche avec son mari

bonjour



j'ai brièvement lu l'article sur la fille qui est sorti avec le mari de sa soeur.

ce que je veux d'abord lui dire c'est qu'il y'a des erreurs qu'on ne commet pas dans la vie parce qu'elle irréparable une fois l'acte poser.

cela dit, il faut qu'elle comprenne que peu importe la façon dont elle va se débarasser du problème elle sera toujours détester et sa soeur finira toujour à être au courant de ça. car si l'homme, comme elle aime continu de s'aimer, la soeur constatera un changement, cela prendra du temps. Mais la soeur finira toujours par être au courant...

Pour ce genre de problème, il n'ya jamais de solution, mais plutot un conseil que je demanderais à la fille, mais je reste sceptique quand la prise de position de ce conseil.



il faut qu'elle fasse un effort de s'éloigner completement de la vie de sa soeur et de son mari de un, de deux qu'elle évite tout contact avec l'homme, qu'elle enlève la jalousie probable qui pourra s'installer entre elle et sa soeur sans que cette dernière ne le sache.

qu'elle soit consciente que si toute sa famille est au courant de ce problème elle sera totalement perdante, car même si sa soeur divorce, sa famille ne pourra pas consommer un tel acte, elle sera détesté par tout le monde en général et sa famille en particulier.



pour finir, qu'elle sache qu'elle n'est pas une fille faible, mais elle prend mal ses décisions



merci