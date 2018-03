Yoga fusion : la nouvelle pratique qui muscle et détend à la fois

Qu'est-ce que le yoga de fusion?



Le yoga peut être dynamique, doux, méditatif ou autre. Dans le cas de la fusion de yoga, nous sommes définitivement dans la première catégorie. Cette méthode a été créée par Jason Olson, un sportif américain expérimenté qui excelle dans les cours de yoga, de fitness ou de danse à New York. Il a fini par fusionner les différents mouvements spécifiques à ces disciplines pour en tirer les meilleurs bénéfices et créer une pratique qui muscle et fait transpirer.



"Je ne veux pas m'arrêter au terme yoga parce que ce n'est clairement pas un yoga ancestral comme nous l'entendons et le savons", dit Jason. "C'est vraiment une" fusion "de plusieurs disciplines que je pratique depuis longtemps, dont le but est de faire du sport, de gonfler sans gonfler les muscles, mais plutôt de les allonger et de les adoucir"



À quoi ressemble un cours de yoga fusion?



La réactivité et le lien sont les deux mots les plus appropriés pour la pratique de la fusion du yoga. Pieds nus sur notre tapis de yoga, nous nous laissons rapidement entraîner au rythme d'une musique parfois funk parfois urbaine. Pendant une heure, des mouvements, plus ou moins amples, des bras et des jambes à l'aide de poids ou non. Nous nous déplaçons ensuite sans obstacle de la posture du chien à l'envers et de celle des pieds en deuxième position comme dans la danse classique. Aucune partie du corps n'est laissée de côté et les fessiers sont aussi sollicités que notre dos et le dos de nos jambes sont étirés. Tout cela à un rythme régulier et intense.



Le yoga de fusion est pour qui?



Pour ceux qui cherchent à devenir musclé, à transpirer et à se détendre sur la fin grâce aux minutes Zen. Il n'y a pas de contre-indication apparente sauf pour les femmes enceintes ou les personnes souffrant de maux de dos trop intenses. "Lors de mes cours à New York, j'ai été surpris de voir des étudiants souffrir de certaines maladies, ils sont venus parce qu'ils savaient qu'ici ils pouvaient continuer à se construire en douceur, néanmoins, vous devez écouter votre corps.



