Vols transatlantiques : Air France veut s'aligner sur les low cost !

Air France prépare une réponse tarifaire aux compagnies aériennes low-cost sur les vols transatlantiques. Le PDG du groupe Air France KLM, Jean-Marc Janaillac, a annoncé vendredi à la radio 'Europe 1' qu'Air France proposera des tarifs sans bagages sur les vols transatlantiques, à moins de 200 euros aller-simple, à partir d'avril prochain.



Un trajet à partir de 195 euros d'avril



"Nous allons mettre à jour nos systèmes avec des prix sans bagage afin que nous puissions vraiment comparer nos tarifs avec ceux des compagnies low-cost", a déclaré le PDG, ajoutant que les tarifs à bas prix sont des "prix sans bagages". , sans repas et sans aucun bénéfice. Lorsque vous doublez le prix parce que ce n'est que le but, et que vous ajoutez le bénéfice, vous n'obtenez pas très loin des prix que nous pratiquons », a conclu le leader.



Air France proposera également un billet unique sans bagage à partir de 195 euros à partir d'avril. Certains prix d'appel annoncent à bas prix de 150 euros, sans avantages.



Pas de décision sur la création d'une filiale long-courrier à bas coût



Grâce à ce prix, la société française espère rester compétitive face à Norvegian ou Level, la compagnie low-cost de British Airways (IAG) qui a annoncé en décembre le lancement début septembre 2018 de Paris-New York à 129 euros aller simple, à l'exclusion des avantages.



Par ailleurs, Jean-Marc Janaillac était évasif sur la question du lancement d'une compagnie aérienne low-cost long-courrier par Air France, même si cette option n'est pas exclue. "Nous pensons que nos réponses tactiques et notre force aux Etats-Unis avec Delta Air Lines et en Europe avec KLM nous permettront de résister", a déclaré le PDG, qui affirme encore que "si nous allons plus loin, nous irons plus loin, mais pour le moment où ce n'est pas un sujet qui est décidé ".



Bénéfice en hausse de 2017 hors éléments exceptionnels



Air France KLM a publié vendredi matin ses résultats 2017, qui se sont améliorés, à l'exception de la charge exceptionnelle prise pour résoudre la question des retraites KLM. Le groupe prévoit de continuer cette année à accroître ses capacités, dans un contexte qu'il considère toujours compliqué avec une concurrence féroce et des prix du kérosène en progression. La direction espère être en mesure de réduire légèrement ses coûts unitaires et se contente de viser un flux de trésorerie positif cette année.



En 2017, le chiffre d'affaires d'Air France KLM a augmenté de 3,8% en publié et de 4,3% à taux de change constant à 25,78 milliards d'euros. Le résultat net, part du Groupe, est toutefois négatif à - 274 ME, impacté par des éléments exceptionnels liés à la décomptabilisation des actifs de retraite du bilan du Groupe suite aux accords conclus avec le personnel de KLM. Sans ce poste, le bénéfice net aurait augmenté de 363 ME de 2016 à 1 155 ME.



A la Bourse de Paris, les investisseurs ont toutefois abusé vendredi d'Air France KLM, dont le prix a chuté de 6,3% à 10,02 euros, contre l'actuel CAC 40, qui a progressé de 1,1%.



(avec boursier.com)