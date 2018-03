Voici les 5 téléphones qui émettent le plus de radiations. Est-ce que le vôtre fait partie de la liste ?

L’utilisation du téléphone portable s’est généralisée ces dernières années. Devenus beaucoup plus accessibles et nettement plus abordables, aujourd’hui tout le monde possède et utilise un cellulaire. Mais bien que ses nombreuses fonctionnalités rendent la vie beaucoup plus facile, ce gadget reste très polémiqué et les préoccupations par rapport à la sûreté de son utilisation ne cessent de se multiplier.



Le téléphone portable a été principalement pointé du doigt pour sa capacité à augmenter les risques de tumeurs cérébrales. Cette préoccupation est née du fait que l’antenne de cet outil de communication émet des ondes de radiofréquences, lesquelles sont une forme de radiation non-ionisante, susceptibles d’être absorbées par notre corps. Toutefois, les résultats des différents experts ne convergent pas tous dans le même sens.



En effet, alors que certains scientifiques affirment que les ondes de radiofréquences émises sont inoffensives, d’autres clament haut et fort qu’elles représentent un véritable danger pour la santé et peuvent effectivement augmenter les risques de cancer. Ainsi, l’utilisation des téléphones portables reste très controversée, et jusqu’à aujourd’hui, les recherches scientifiques continuent à tirer vers les deux côtés, laissant le consommateur dans la confusion.



Mais pour mettre fin à cette polémique qui ne met certainement pas les usagers au clair, la Federal Communication Commission (FCC), a essayé de contrôler les niveaux de radiations émises par les téléphones portables, pour pouvoir déterminer les taux permis. D’après cette agence du gouvernement des États-Unis, tous les téléphones portables doivent être testés pour mesurer leur débit d’absorption spécifique (DAS). Il s’agit d’un indice qui renseigne sur la quantité d’énergie émise par les ondes de radiofréquences et absorbées par l’utilisateur du portable quand celui-ci est proche de l’oreille.Cet indice est exprimé en Watt/ Kg, et ne doit pas dépasser 1.6 W/Kg selon la FCC.



Les experts du site web CNET, spécialisé dans les nouvelles technologies, ont fait l’analyse de tous les téléphones portables qu’ils ont déjà évalués sur leur plateforme et ont pu constituer un top 5 des mobiles aux niveaux de radiations les plus élevés et qui se rapprochent du seuil toléré par la FCC.



Leur classement est le suivant :



1. Motorola Droid Maxx (DAS : 1.54 w/kg)

2. Motorola Droid Ultra (DAS : 1.54 W/kg)

3. Motorola Moto E (DAS : 1.5 W/kg)

4. Alcatel One Touch Evolve (DAS : 1.49 W/kg)

5. Huawei Vitria (DAS : 1.49 W/kg)



Motorola Droid Maxx, est le téléphone qui se place en tête de liste. C’est l’un des Smartphones les mieux notés, plus chers mais peut aussi être l’un des plus dangereux, tout comme le Motorola Droid Ultra. Ces deux téléphones sont donc les plus performants et le plus onéreux de cette liste, tandis que les trois autres restent assez abordables.



Compte tenu de ces informations, il s’avère nécessaire de prendre ses précautions ! La prochaine fois que vous vous apprêtez à acheter un téléphone, veillez à vérifier son DAS.



L’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recommande également d’utiliser le téléphone portable de façon modérée, et d’opter pour le kit mains-libres, pour minimiser les risques. Les spécialistes de l’Anses, rappellent que le téléphone portable demeure la source la plus importante d’exposition aux ondes de radiofréquences et que l’utilisation excessive de téléphone portable peut ainsi impacter notre bien être et entraîner, des troubles du sommeil, le stress, la fatigue, etc.



