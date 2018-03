Voici comment cette femme a perdu 25 kilos

Le style de vie



Quand j’étais enfant, je m’empiffrais de nachos, de glaces et de cookies quand j’étais stressée. Je ne me suis jamais préoccupée de ce que je mangeais. Alors que la plupart des enfants peuvent manger beaucoup de malbouffe et conserver un poids relativement sain, je ne pratiquais aucune sorte d’exercice physique – donc, les kilos s’accumulaient. Au moment de mes 16 ans, je pesais 93 kilos, ce qui n’était pas très sain pour ma taille, 1,65 m.



A côté du fait que j’étais visiblement en surpoids, on me rappelait constamment, lors de mes checkups annuels, que j’avais des risques de développer du diabète ou un cholestérol déraisonnablement élevé pour quelqu’un de mon âge. Je savais que j’avais besoin de perdre du poids, mais cela paraissait trop dur. Parfois, j’étais frustrée d’être la fille la plus grosse parmi mes amis et je restreignais mon alimentation en me passant de certains snacks ou en réduisant mes portions.



Je l’ai fait plusieurs fois au cours de mes années de lycée et j’avais alors l’impression d’avoir plus d’énergie (je ne sais pas quel poids je perdais parce que j’évitais la balance, excepté dans le cabinet du médecin). Mais je ne m’y tenais jamais. C’était particulièrement difficile parce ma famille sortait fréquemment dîner à l’extérieur, donc j’étais tentée de commander des plats mauvais pour la santé. De plus, mes amis et moi nous retrouvions toujours dans des restaurants et il était dur d’être la seule ne pas manger.



Le changement



un jour, je suis passée en voiture devant un club de gym et j’ai remarqué que l’inscription n’tait pas trop chère. Je savais que je devais prendre les choses en mains si je voulais être en meilleure santé et c’était le moment de m’y mettre. Donc, je me suis inscrite ! Auparavant, j’avais essayé d’aller faire des marches avec ma mèe mais, à part cela, je n’avais pratiqué aucune autre sorte d’activité physique. Après m’être inscrite, j’ai commence à marcher, puis à courir sur le tapis roulant ou à utiliser un vélo elliptique pendant environ une demi-heure trois fois par semaine. J’ai commencé à utiliser le sport comme un sas d’évacuation quand j’étais stressée ou bouleversée, au lieu de la nourriture.



Même si le sport aidait à éliminer mon besoin d’avaler de nombreux snacks, je savais que je devais aussi commencer à manger plus sainement. Peu de temps après avoir commencé l’exercice physique, j’ai commencé à manger des snacks de 100 calories et un fruit pour combler mes besoins de sucre. Lors de mes autres repas je mangeais les mêmes aliments, mais j’essayais de réduire mes portions au lieu de manger jusqu’au point où j’étais bourrée.



En tant que jeune fille, il m’était vraiment très difficile de dire non au fast-food et autres snacks que mes amis et moi mangions toujours. Quand nous sortions dîner et traînions dehors avec d’autres gosses, je m’entraînais très dur à la gym et je ne voulais pas sacrifier cet effort pour un taco ou un burger qui n’était même pas tellement génial. Après six mois environ, j’avais perdu à peu près cinq kilos. Plus important, je commençais à me sentir mieux par rapport à mon corps et j’avais nettement plus d’énergie.



Quand je suis entrée au collège, je vivais à la maison et n’avais pas la tentation de dîner dans le réfectoire – mais je me battais toujours pour manger sainement quand j’avais 12 heures de cours dans la journée. La plupart du temps, je préparais un déjeuner à emporter et des snacks bons pour la santé et je rentrais en voiture à la maison pour prendre un dîner que je savais bon pour moi.



Tout en continuant à m’entraîner plus dur à la gym, j’ai commencé à m’entraîner six jours par semaine et à soulever des poids. J’ai découvert que travailler sa force était vraiment thérapeutique, parce que je me concentrais seulement sur ma forme et les nombreuses séries que j’effectuais, plutôt que sur ce qui se passait dans ma vie.



Malheureusement, mon amour pour la gym a un peu tourné à l’obsession. Quand j’ai commencé à en voir les résultats, j’ai été encore plus poussée à poursuivre mon entraînement. C’était motivant et j’étais vraiment contrariée quand je devais manquer une séance parce que je ne me sentais pas bien ou simplement parce que je n’avais pas le temps. A cette époque, j’essayais de suivre un régime alimentaire strict pour tirer partie des calories que je perdais à la gym et je n’arrêtais pas de penser à combien j’avais besoin de faire du sport.



J’en suis arrivée au point où j’annulais des projets avec des amis pour trouver du temps pour me rendre à la salle de gym. J’étais contente du résultat, mais je savais que cet état d’esprit n’était pas sain. J’ai mis un moment à réaliser à réaliser que faire du sport est censé bénéficier à ma vie et à ma santé, pas à me faire sentir coupable. J’ai commencé à me dire que si je manquais une séance d’entraînement, je n’allais pas revenir instantanément à mes vieilles habitudes ni reprendre un tonne de poids. C’est une tendance contre laquelle je continue toujours de lutter de temps à autre.



Après avoir opéré ces changements graduellement et intégré l’exercice physique dans ma vie sur une période de quatre ans, j’ai perdu 25,5 kilos. Oui, j’aurais adoré perdre du poids plus rapidement, mais je pense qu’en l’ayant fait lentement, j’ai pu le perdre pour de bon parce que j’ai vraiment changé de vie – je n’ai pas seulement suivi un régime draconien.



La récompense



maintenant, j’adore être la fille mince de la bande. Beaucoup de mes amis me demandent des conseils pour perdre du poids ou être en forme et cela me fait me sentir bien parce que je n’aurais jamais pensé être la personne athlétique vers qui les gens demanderaient des conseils pour avoir une vie saine. Maintenant, quand je sors avec mes copines, je me sens très sûre de moi. Je n’ai pas peur d’aborder un garçon ou de rencontrer nouveaux amis, comme je l’étais auparavant.



Les conseils de Chelsey



Ne vous découragez pas. D’après mon expérience, le poids ne disparaît pas toujours aussi vite que vous le souhaiteriez, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonnez vos nouvelles habitudes. Obtenir les résultats que vous voulez prend du temps, alors vous devez vous accrocher.



Ne perdez pas du poids seulement pour être mince. Avoir seulement à l’esprit de devenir mince m’a conduite à être obsédée par la gym. Mais quand j’ai changé mon état d’esprit pour penser davantage à ma santé et à faire les choses avec modération, j’ai apaisé mon angoisse de manquer des séances d’entraînement.



Faites-vous plaisir et ne vous sentez pas coupable pour ça. J’ai découvert que me priver des aliments que j’aimais me poussait à en avoir encore plus envie. Ca m’a pris du temps, mais j’en suis arrivée à la conclusion que je peux me régaler de mes aliments préférés et ne pas me sentir coupable à cause de cela. Tout est question de modération.