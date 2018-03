Voici 6 raisons qui poussent un homme à quitter la femme qu`il aime!

1. L’infidélité à des limites qu’un homme ne peut accepter



Un homme quand il aime, il ne se donne pas à moitié. Au même titre qu’une femme, il a aussi des limites. Et l’infidélité en fait partie. Si il est vrai qu’il y a des personnes qui peuvent passer au dessus de cette crise conjugale, il y en a d’autres qui pardonnent la faute mais préfèrent mettre un terme à cette histoire. Pour ne pas souffrir et insuffler cette douleur au couple, un homme peut quitter une femme même si il l’aime comme pas possible.



2. Une femme qui ne le soutient pas dans ses projets



Un homme dans une relation de couple mettra tout en oeuvre pour accompagner sa femme à devenir la meilleure version d’elle même. Le minimum, c’est de s’investir réciproquement afin de le soutenir dans la réalisation de ses projets. C’est dévalorisant, limite humiliant pour un homme de constater qu’il est seul au combat alors que pour vous, il est le meilleur des soldats. Son ego est touché au plus profond. Le soutien est la base d’un couple, si la fondation est fissurée, la construction sera bancale et sera vouée à la chute.



3. Un homme jaloux du succès de sa femme



Lorsqu’un homme constate le succès naissant de sa femme, il y a deux solutions. Soit il est fier de la réussite de sa femme et n’hésite pas à le faire savoir à qui veut l’entendre. Soit, son estime de soi prend un coup et il adopte une attitude négative. Cet angle de vue va irréversiblement porter préjudice à votre couple. Se confronter au succès de sa femme, c’est voir son échec au travers de celui-ci. Il sera donc difficile pour lui d’être objectif vis à vis d’elle.



4. Une femme qui est sans cesse négative



C’est démoralisant pour un homme d’avoir affaire à une femme constamment négative. Toujours à broyer du noir, à ne jamais prendre la vie du bon côté. Cela se répercute dans votre couple. C’est éreintant pour lui de devoir mettre les bouchées doubles pour suivre les humeurs changeantes de sa femme. Chacun doit mettre de l’eau dans son vin pour pourvoir avancer à 2. L’humeur d’une seule personne impacte lourdement le bien être d’un couple.



5. Privé d’intimité, il préféra vous quitter plutôt que de vous tromper



Un homme peut supporter toutes sortes de privations sauf 2: manger et avoir des moments intimes avec sa femme. Ces moments intimes font partie intégrante d’un couple. Ne pas savoir faire à manger en soi, c’est rattrapable. Mais un homme privé de moment charnel est un homme frustré. La frustration se répercute sur le bien être d’une personne. Et ce genre de frustration provoque moults disputes dans un couple entraînant inévitablement la rupture.



6. Comparé à un autre, il se lassera et vous quittera



Rien de plus détestable pour un homme que d’être comparé à un autre. Si vous êtes en couple avec lui, pourquoi ne pas vous focaliser sur votre histoire ? Votre histoire est unique alors cessez de vous comparer aux autres. Il est irrespectueux de prendre pour exemple un homme qui n’est pas le vôtre et le comparer sans arrêt à votre conjoint. Pire si cet homme n’est rien d’autre que votre ex. C’est vraiment insultant pour un homme. Mettez vous à sa place. Accepteriez vous que votre homme agisse de la sorte et vous compare à son ex?







Source : femmedinfluence.fr