Veolia peut-il financer un coup d’Etat au Gabon ?

Après un petit silence, le ministre a d’abord répondu par une question : « et donc c’est pour cela que les populations doivent être empoisonnées ? Que les gens n’ont pas l’eau pendant 6 mois ? Que nous soyons en tension électrique en permanence parce qu’on doit craindre d’être déstabilisé. C’est ça ?»



« Du reste, ce serait bien d’interroger le silence de certaines ONG de défense de l’environnement et des consommateurs qui tout à coup sont bien silencieuses sur ce sujet », a-t-il poursuivi dans sa réponse.



« Je retiens votre question. Elle est très importante », a-t-il dit d’un air sérieux.



« Est-ce que Veolia va tenter de déstabiliser le Gabon ? » s’est-il lui-même interrogé avant de répondre « sur ce point, la question est plus importante que la réponse que je vais donner ».



« Je n’en sait rien. Mais la question reste posée », a-t-il déclaré.



Dans les rues comme dans les réseaux sociaux, la guerre de communiqués entre Veolia et l’Etat gabonais inquiète. Les gabonais s’inquiètent. Certains évoquent même une possible opération du genre « barracuda » en référence à l’opération militaire française qui avait déposée l’empereur Bokassa en Centrafrique au profit de David Dako. D’autres se souviennent des malheurs de l’ex guide Libyen Mohammad Kadhafi.



Affaire à suivre...