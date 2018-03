Une société porte plainte contre le maire de Port-Gentil pour destruction de biens

Selon le plaignant, le 2 avril dernier, le maire de Port-Gentil, Bernard Aperano a fait détruire, sans sommation, la barrière de cette société.



« Il est arrivé, nous a dit que notre barrière était sur l’espace public et a aussitôt fait venir un engin qui a procédé a la démolition du mur », a affirmé Nestor Kandza, directeur général de la société.



Le DG qui ne comprend pas pourquoi d’autres constructions se trouvant sur la même ligne que sa barrière ont été laissé en l’état crie à l’abus d’autorité.



« Un maire ne peut pas venir casser sans nous brandir un ordre de destruction émanant du tribunal et sans nous brandir des documents qui confirment que nous occupons l’espace public », a-t-il ajouté.



Bernard Aperano qui est convaincu que l’operateur économique a construit sur l’espace municipal est revenu deux jours plus tard pour procédé cette fois à la démolition de la guérite de la société.



Très remonté, le DG de la société fait appel aux services d’un huissier de Justice, lequel après le constat a dressé un procès verbal. Muni de ce document, il a déposé plainte contre l’édile de la cité pour destruction de biens immobiliers appartenant à autrui.



La Mairie de Port-Gentil aurait engagée une opération libérez les trottoirs. Elle se serait inspirée d’une opération similaire lancée à Libreville dans la perspective d’agrandir les voies de circulations. A terme, il s’agit de fluidifier la circulation dans les principales villes gabonaises.



