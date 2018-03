Une bande d’escrocs envahie impunément le Gabon

« Votre numéro a été sélectionné pour gagner 5 000 dollars. Appelle vite le 0033718045651 pour recevoir votre gain », c’est le sms reçu par les abonnés Airtel Gabon ainsi que certains clients de Libertis.



Le message a affolé quelques abonnés qui ont, du coup, rêvé de devenir les futurs millionnaires du Gabon. Certains ont rapidement appelé d’autres ont bousculé parents, amis et connaissances pour avoir un peu de crédit afin de rappeler les bienfaiteurs.



Aucune estimation n’a été faite pour connaître le nombre et le coût des appels émis vers ce fameux numéro du bonheur. L’on ne sait pas si des abonnés ont déjà transféré de l’argent vers ces escrocs afin de faciliter les démarches relatives au transfert vers le Gabon de la coquette enveloppe gagnée.



Cette forme d’arnaque est bien connue de certains gabonais mais c’est pour la première fois que ces escrocs utilisent un numéro étranger, notamment français pour appâter les nouvelles victimes.



Les opérateurs indirectement impliqués dans cette mafia n’ont pas publiquement réagi laissant ainsi prospérer ce genre de « crime financier ».



Les autorités gabonaises sont également restées silencieuses. Après Internet, ces escrocs s’attaquent au téléphone portable, le moyens de communications le plus utilisé au Gabon où il existerait plus de 2 millions de lignes pour une population de 1,5 million d’habitants.



Source : Gabonactu