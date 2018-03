Une autre vision de débat pour Gabao

Si nous nous approprions un instant, un seul instant, la pragmatique vision africaine de la gestion de notre pays, peut-être que nos " déchirements" et l'immersion de notre doux et très beau pays, cesseraient. Que les érudits, les illuminés et autres grands savants veuillent bien interpréter mes propos en regardant nos réalités propres, avant d'aller puiser les comparatifs à l'étranger et sur des " codes" occidentaux qui, à mon avis sont la véritable " pandémie" de l'Afrique et du Gabon particulièrement...



Notre vision serait que, celui qui , devant la communauté se veut être chef, se doit d'être sage, consciencieux, respectable et respecté de de tous. Et que c'est par acclamation que celui-ci est mis sur le "trône". Donc, sa gestion de la " cité" n'est pas dictée par les intérêts autres que par le consensus collectif... Mais Qu'observons-nous aujourd'hui au Gabon? Le pays est dirigé par l'extérieur aux travers des lobbies obscurs qui, depuis des siècles nous entravent tout mouvement.



Ce sont les pseudo grand groupes qui, au gré de leurs intérêts pécuniers " dictent" leurs " fantasmes socio -économiques" à ceux qu'ils ont placé . Et une fois les " chefs coloniaux " deviennent impopulaires et/ou essaient de " voir" autrement, on utilise les " affamés" pour s"en débarrasser... ainsi, ni vu , ni connus! Alors, essayons de " jouer" contre tous! Car, imaginons que, unanimement, nous ( ce qui n'est toujours pas le cas dans notre pays) demandions à " ceux-qui -président" de nous expliquer les formes et fonds des contrats passés avec " ces-gens-là"; que chaque citoyens soit informé , dans les moindres détails du pourquoi et du comment de la présence de tel ou tel autre... " investisseur" ?



Oui, nous pouvons le faire! A condition de refuser des chambres constituées nominées par ....



En attendant de lires vos " vomissures" et autres .... je vous embrasse fraternellement! Le soleil, Le Vent, L'eau et.... sauveront le gabon .







MOUANDA KASSA