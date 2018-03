Un scientifique Nigérian crée des lunettes qui identifient les cellules cancéreuses

Samuel Achilefu est un scientifique Nigérian de 52 ans qui a reçu en 2014, le prix Saint-Louis 2014 pour ses lunettes qui permettent d’identifier les cellules cancéreuses. Ses recherches sur cet appareil ont démarré en 2012, grâce à l’obtention d’un financement de 2,8 millions de dollars de l’Institut National de la Santé



Professeur en radiologie et en ingénierie biomédicale, l’équipe qu’il dirige a développé cette technologie pour pouvoir traiter de manière efficace les personnes atteintes de cancer. Ces «lunettes de cancer» sont conçus pour améliorer le travail des chirurgiens, elles permettent de distinguer les cellules malignes, des cellules saines, en aidant à assurer qu’aucunes cellules cancéreuses soient laissées durant l’intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cancéreuse. Les lunettes peuvent réduire le nombres d’interventions chirurgicales supplémentaires et diminuer le stress des patients, ainsi que le temps et les dépenses.



Samuel Achilefu a expliqué à Bloomberg que « leur efficacité réside en deux étapes. D’abord, les chirurgiens injectent une petite quantité d’un marqueur fluorescent infrarouge dans la circulation sanguine du patient à opérer. Les peptides contenus dans le marqueur pénétreront alors les cellules. La seconde étape consistera pour le chirurgien à porter les lunettes et sous une lumière infrarouge qui réagit avec le colorant, il pourra identifier les cellules cancéreuses qui brilleront ». L’opération chirurgicale pourra commencer.



C’est au cours de ce mois de juin 2015 que la cette technique médicale a été utilisée pour la première sur des hommes à l’Ecole de médecine de l’Université de Washington. Quatre patients souffrant de cancer du sein et plus de deux douzaines de patients atteints de mélanome ou de cancer du foie ont été opérés à l’aide des lunettes du Dr Achilefu.



Selon Ryan Fields, un chirurgien oncologue, qui collabore avec Achilefu, les lunettes fonctionnent merveilleusement bien et elles permettent de voir les cellules en temps réel, ce qui est essentiel, parce que le marqueur n’a pas encore été approuvé par la FDA, les médecins utilisent actuellement une sorte de marqueur d’un niveau inférieur, qui réagit aussi avec la lumière infrarouge.