Un journal interdit de paraître au Gabon

Le régulateur reproche à cette publication une parution « illégale » et surtout de faire « l’apologie de la haine, de la calomnie, de l’invective, de l’outrage à la première institution de la République et des insinuations malséantes de sa ligne éditoriale ».



La sanction du CNC ne s’arrête pas là. Elle pourrait s’étendre à toute société d’imprimerie ou de distribution « qui favorisera à nouveau l’impression et la distribution de ce journal sur le marché local ».



Le CNC affirme que le journal La Fraternité n’est pas connu de ses registres.



Source : Gabonactu