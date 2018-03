USA : Facebook teste timidement une sorte de bouton "Je n'aime pas"

Facebook like proposer à ses abonnés un nouveau moyen d'exprimer leur désaccord avec des publications: le bouton "downvote" (vote négatif), qui servira d'alerte aux équipes de Facebook en cas de message ", incivique, trompeur" et même " hors sujet ". Cette fonction est actuellement en test aux États-Unis. Pour l'incarner, pas de pouce, mais une flèche pointée vers le bas.



Car, il ne s'agit pas exactement d'un "Je n'aime pas", mais plutôt d'une sorte de "J'aime" inversé comme l'a indiqué une porte-parole du réseau social sur le site TechCrunch. La différence de taille à compter de l'impact direct sur l'accès à une information. Plus il y aura de "downvote", moins un poste sera visible et à partir d'un certain seuil, il pourrait même être plus affiché. En cliquant dessus, un menu déroulant pour préciser les raisons de la sanction.



Zuckerberg a-t-il cédé sur le "Je n'aime pas"?



Cet article est le sens et l'avant du déployer sur ses deux milliards d'utilisateurs, Facebook observateur commentera les internautes l'utilisont. Aussi, elle n'est testée qu'en anglais aux États-Unis, sur les appareils mobiles et sur un échantillon de 5% des utilisateurs d'Android. Les propriétaires d'iPhone ne sont pas concernés, ne sont pas ceux qui se connectent à Facebook sur un ordinateur.



Un passage timide, mais qui marque une retraite chez Facebook. Le bouton "Je n'aime pas" est la fonctionnalité la plus réclamée par les abonnés, mais Mark Zuckerberg, PDG et fondateur du réseau social, est toujours en panne comme le rappelle TechCrunch. En 2015, il craignait que cette fonction ne transforme Facebook dans un forum où les gens passent leur temps à voter pour un message. "Ce n'est pas la communauté que nous créons créer", indique le patron du groupe.



Sous la pression du public, mais aussi avec l'explosion des fausses nouvelles et des propos haineux, le dirigeant semble vouloir tester une manière de leur faire barrage.



