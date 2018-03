Tunisie : milliers de manifestants pour demander le départ du président Ben Ali

TUNIS - Des milliers de manifestants réclamaient vendredi le départ du président Zine El Abidine Ben Ali à Tunis et en province, au lendemain d'une intervention du chef de l'Etat pour tenter de mettre fin à une contestation sans précédent, selon des correspondants de l'AFP et des sources syndicales.



A Tunis des manifestants ont défilé dans la matinée sur l'allée principale, l'Avenue Bourguiba, sans être inquiétés par la police. De centaines au départ, leur nombre n'a cessé de gonfler atteignant des milliers et ils étaient toujours dans la rue à la mi-journée.



"Non à Ben Ali", "Soulèvement continu, non à Ben Ali", ont crié les manifestants, en entonnant l'hymne national. Des avocats en robe noire faisaient partie de la manifestation.



Aucun incident n'a été signalé en dépit de l'absence de service d'ordre. Un manifestant qui a jeté une pierre sur le siège du ministère de l'Intérieur a été conspué par la foule.



Des manifestations se déroulaient également dans plusieurs villes de province, selon des correspondants et syndicalistes.



(©AFP / 14 janvier 2011 12h10)