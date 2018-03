Tu n’es pas sérieux ! Ils t’ont donné combien les Fangs ?

Telle est la parole que mon jeune cadet Bruno Ben Moubamba m’a administrée sur le talk de facebook, en réaction à la lettre ouverte que j’ai écrite et envoyée pour publication sur le site LVDPG(Gabonlibre.com…



D’entrée de jeu, je voudrais dire ici que je n’avais pas envie d’écrire cet article. Car pour moi, je me disais que la lettre ouverte que j’ai écrite à mon jeune- frère Bruno Ben Moubamba, ne porterait pas tant d’échos au loin et de manière aussi explosive, et que sa première réaction sur le talk de facebook ne soit que normal et légitime, d’autant plus que je me suis évertué à lui donner des explications très claires et nettes des raisons qui m’ont poussé à écrire cette lettre ouverte. Pierre Mamboundou , paix en son âme, était une personne aimé par la jeunesse africaine. Sa lutte fut un modèle pour nombreux d’entre nous, malgré ses rapprochements au dernier moment avec le pouvoir des Bongo qui l’a tant emmerdé.



Bien que je sois congolais et qu’une variété de personnes au Gabon aient cru que les affaires du Gabon ne peuvent jamais être abordées par un congolais de Brazzaville, mais pourtant les Français si loin du continent africains, parlent des affaires du Gabon avec un enthousiasme et un intérêt très particuliers… !



Je vous assure que j’ai été mouillé de constater que les Africains, et surtout les jeunes qu’on admire de par leur valeur intrinsèque, leur tonalité politique appréciable et leur niveau intellectuel, soient autant capables du ridicule dans la façon dont ils réfléchissent, réagissent et parfois rentrent dans les broussailles d’idées toutes confuses, somme toute, capables de créer une certaine opinion louche que ridicule.



«Tu n’es pas sérieux ! Ils t’ont donné combien, les Fangs ?».



Alors, Si je comprends bien : mon jeune cadet, Bruno Ben Moubamba, qui éructe avec mépris, un tel propos accusateur, en faisant croire aux gens que je suis quelqu’un de malléable et qu’on peut corrompre , cela est une idée dictée de l’extérieur ou bien est-elle conçu par lui-même, aussi avec quel champ de preuves? Non. Je ne vis pas de ce pain. Pour ça, le couguar de Sassou Nguesso, président auto-proclamé au Congo Brazzaville le sait. Je préfère mourir de faim ou manger des cailloux que de recevoir l’argent que vole un dictateur comme Sassou. Mon frère Ben Moubamba ne me connait pas très bien. Je ne suis pas un homme à qui l’on peut dire de telles choses. Je connais par exemple mes propres compatriotes du Congo Brazzaville qui disent n’importe quoi sur moi, parce que je suis franc et surtout rigoureux, en réagissant promptement lorsqu’un problème est louche de façon, de façon qu’on ne me foute pas dans un même panier à crabes.



—En ouvrant une parenthèse…

Je vais dire que la plupart des congolais vivant à Paris, et qui côtoient souvent Ben Moubamba, on ne s’entend pas à cause de leur manière bestiale de colporter des nouvelles. Certes qu’après la chute du pouvoir démocratiquement élu au Congo par Pascal Lissouba en 1992, et, finalement après la guerre de 1997, certains zinzins de mes compatriotes congolais vivant aujourd’hui à Paris, m’ont accusé d’avoir des liens avec la famille Bongo pendant que je me trouvais en exil sur le sol gabonais. Because, j’étais longtemps ami d’une dame inspecteur des impôts au Gabon et que celle-ci me conduisant tous les jours dans sa voiture, ayant imaginé mon train de vie, les gens ont cru que j’étais avec la famille Bongo.



En faisant circuler cette rumeur partout et à leur guise, les critiques m’ont gagné jusqu’en occident. Lorsque j’ai lancé une vidée sur youtube, les invitant à me brandir des preuves sur une seule collusion que j’aurais eu avec la famille Sassou ou la famille Bongo, les gens n’en parlent plus jusqu’à présent, ils ont peur que je fasse une citation directe pour une suite de diffamations propagées contre moi.



—je referme la parenthèse…



«Tu n’es pas sérieux ! Ils t’ont donné combien les Fangs ? ». Cette question a été lue par plusieurs personnes car, il n’y a pas de secret sur facebook. J’en sais quelque chose sur Internet. J’aurais beau être congolais de Brazzaville, donc tout à fait proche du Gabon, mais certaines raisons forcent des valeureux intellectuels comme Bruno Ben Moubamba à pondre des choses qui choquent tant par la manière de les dires, mais aussi, par le poids de la question posée avec des conséquences qui peuvent s’en suivre.



Eh oui, en termes de conséquences, je me vois comme maladroitement indexé, sinon diffamé par mon jeune cadet Bruno Ben Moubamba qui a cru que je suis un homme enveloppé et que je peux recevoir de l’argent des mains d’un Fang pour une mission de nuisance à laquelle je serais commis. Voilà la chose qui m’a détruit, comme je suis habitué à vivre sans querelle, mon entourage m’a questionné sur ce point. Mais, peuvent-ils croire à ma déclaration verbale ainsi donnée de façon à me disculper d’une telle interpellation ? Personne ne le sait.



Comme je l’ai dit plus haut, je ne voulais pas écrire cet article, mais le poids de l’accusation et de la totale diffamation me l’obligent de manière à dépecer l’état de choc qui m’étreint. Le témoin de toute cette histoire c’est bien le docteur jean Aimé Mouketou, à qui mon frère-cadet Bruno Ben Moubamba a lâché l’information en termes de menaces que j’aurai proférées en l’endroit de Bruno Ben Moubamba dans la lettre ouverte que j’ai publiée sur le site de LVDPG.



C’est qui est déjà faux. Pour tous ceux qui ont lu cette lettre ouverte sur le site : la voix du peuple Gabonais(LVDPG) ou Gabonlibre.com, peuvent bien témoigner qu’il n’y a aucun paragraphe, aucune ligne, aucune phrase où j’aurais menacé Bruno Ben Moubamba. Pour moi qui croyais que tout humain doit s’exprimer librement pour faire avancer le monde, notre monde qui est à demi-écrasé, gémissant sous le poids des crises, je me rends compte que le poids des soupçons vient carrément troubler l’envie même d’écrire.



Et croyez-moi, chaque fois que j’écris un article sur LVDPG, mon réseau d’amis à travers le monde ne manque pas d’aller visiter le site et l’article. Je me suis donc ouvert à tous les habitants de la terre pour échanger et si possible s’informer et se former, car, des décennies durant, et, auparavant, Internet n’existant pas, le monde était comme fermé et des nouvelles valeurs universelles étant comme bloquées quelque part. Des millions d’humains sont morts sans même connaître lesdites valeurs. Même au 21e siècle, plusieurs personnes n’ont toujours pas accès à Internet…





En tout cas, je n’en veux pas à mon frère Bruno Ben Moubamba, mais, si j’en parle c’est pour me débarrasser d’un lourd choc que j’ai ressentie en me prenant pour un malfrat tapie dans l’ombre et qui ne vivrait que du fruit des collusions auxquelles je serais fixé et assigné. Non, cela ne me ressemble pas.



C’est pourquoi, à cause de mon intégrité qui a été souillé par mon propre cadet Bruno Ben Moubamba, je me suis mis en devoir d’écrire cet article. Et, pour lui dire très solennellement et de manière claire que je suis celui qui est engagé dans la défense des droits de l’homme et, à l’ONU, je suis bien identifié. Toutes les organisations en matière de droit de l’homme me connaissent bien, et par rapport à cette accusation : des Fangs m’auraient donné de l’argent, je ne sais sur quelle dimension de ma vie, je ne le sais pas, que mon frère Ben Moubamba soit en paix.



Je suis un croyant, pas des religions, mais croyant en Dieu. Et, par malheur, si j’en reçois d’une manière inattendue, avant de rendre cet argent, j’appellerai Bruno Ben Moubamba pour lui dire : Bruno ! «Viens voir comment je suis en train de rendre l’argent de la collusion ou de corruption qu’on m’a remis». Et ceci, devant des cameras d’une petite fourchette des medias tant internationaux qu’africains et peut-être ceux du Gabon aussi.



Escaladant dans le même ordre d’idée, je vais rappeler à mon jeune frère Bruno Ben Moubamba, qu’avant de réagir comme il l’a fait, il va falloir mener des enquêtes fiables. Et, pour cela, je vais dire solennellement que :

1- Mba Obame : il ne me connaît même pas.

2- Moi non plus, je ne le connais pas. On n’a jamais eu un seul brin de conversation.

3- Monsieur Eyeghé Ndong, l’ancien premier gabonais, ne me connaît pas

4- Moi non plus je ne le connais pas.

5- Docteur Mengara : il ne me connaît pas

6- Moi non plus, je ne le connais pas.



Finalement quel est ce Fang et des mains duquel j’aurais eu de l’argent ?

Beaucoup de frères gabonais pensent que les Congolais de Brazzaville sont des habitués des collusions maléfiques ou criminelles pour becqueter de l’argent. Mais, je travaille !

Le langage de la vérité c’est celui-là !



Sur facebook, c’est à peine que je viens de parler à monsieur Ngondjout de l’UN, via facebook, et, une seule fois, il y’a 2 mois.

Maître Oyane : il n’y a que sur facebook qu’on se parle des choses inhérentes au droit et à la société civile. Je ne la connais même pas.



Monsieur Paul Okili : c’est à peine hier mardi, 7 novembre que je viens d’avoir un échange avec lui, avant je ne le connaissais pas. Voilà !



C’est ça la vérité, la vraie vérité pour un militant des droits de l’homme de ma trempe.

NB : Tous ceux d’Afrique, qui sont originaires des deux Congo, du Gabon, du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire, et bien d’autre pays où il y règne de la dictature pure et dure, sachez que je ne varie et ne varierais jamais , je suis militant des droits de l’homme qui critique et qui critiquerai des régimes dictatoriaux.



Ainsi, en revenant au vif du sujet et particulièrement au Gabon, je dis que, je suis d’abord ami du peuple gabonais sans distinction d’étiquette ethnique ou tribale.



D’ailleurs, cette considération liée à une certaine érection primitive des comportements non-évolués sur la place publique face aux intérêts de toute la communauté africaine, n’a pas assez de place dans ma tête d’intellectuel. Ça semble être une valeur certes, mais sclérosée, sans évolution universelle. C’est un carcan nous empêchant d’aller de l’avant.



Au cours d’une élection présidentielle et lorsqu’on veut d’un suffrage universel pour accéder au pouvoir, on ne peut pas y accéder en fondant l’espoir uniquement sur la longueur du cordon ombilical ou sur l’arbre généalogique des vivants de la ligné familiale dont le nombre n’atteint même pas celui du pourcentage électif. Pour construire une maison, le maçon à besoin de toutes les briques, quelque soit leur dimensions. L’ethnie et ses règles rétrogrades peuvent faire échouer le candidat charismatique.



Je suis également ami de tous ceux qui luttent aux côtés des peuples qu’on a mis dans une prison à ciel ouvert. Cela signifie que le pouvoir des Bongo ne sera pas applaudi par moi. Il en est de même du pouvoir des Sassou dont les ramifications ubuesques avec les Bongo ne sont plus à démontrer.



Mba Obame sera toujours applaudi par moi, parce qu’il a osé, et, je le vois du côté du peuple. Bien que je ne le connais pas. Bien qu’il ne me connaît pas, mais ses actions sont admirables. Ce n’est pas magique pour le savoir dans une phase où le Gabon sombre avec un régime dictatorial qui régente toute la vie publique. Ceux qui quittent le navire PDG, sont une force pour l’opposition qui lutte depuis que le pouvoir dictatorial des Bongo arnaque le peuple gabonais.



Gervais Mboumba, militant des droits de l’homme