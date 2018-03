Trois jeunes footballeurs gabonais admis dans un centre de formation en France

Trois jeunes footballeurs gabonais évolueront cette saison à l’AS Mont Ferrandaise, un club formateur français, basé à Clairmont Ferrand dans le centre de la France, annoncé mardi, leur agent recruteur, le Gabonais, Alain Charles Nziengui Zamba.



Il s’agit de Davy Ndong Assoumou (16 ans), latéral droit sorti du centre sport étude d’Owendo, Will Japhet Obiang vivant en France (16 ans) et de Kris Allen Essono (15 ans) vivant également en France.



Ces trois jeunes gabonais évolueront cette saison de ce club formateur, a indiqué M. Nziengui Zamba.



L’association sportive Mont Ferrandaise est un centre Omnisports regroupant plusieurs disciplines sportives.



Selon l’agent recruteur, ces jeunes pourront dans ce club concilier les études et le football. Ce club formateur français participe chaque année à toutes les différentes coupes et championnat des U-15 en France, a-t-il vanté.



La France demeure une destination privilégiée pour les gabonais qui veulent tenter une aventure professionnelle dans le football professionnel.