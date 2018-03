Tribune Libre : Vers une alliance Kaddafi-Al Qaïda?

Il y a quelques jours, lorsque les révoltes armées faisaient rage en Lybie, M. K avait accusé le groupement Al Qaïda, d'être instigateur de ces mouvements. Pour lui, à n'en point douter, il était question de justifier ses répressions par "la lutte contre l'intégrisme et le terrorisme". Mais voilà, les occidentaux ont décidé de le déloger. Une fois de plus, grâce à l'aval de l'ONU, le machin "boite à outils", les occidentaux ont décidé, non pas de protéger les civils lybiens en imposant une zone d'exclusion aérienne, mais bien d'en finir avec M. K.



D'abord à ce sujet, l'on ne peux s'abstenir de se poser quelques questions. Il s'agit de se demander d'abord pourquoi la Lybie, et pas le Yemen, L'arabie Saoudite, le Qatar, Bahrein, la Syrie, l'Algérie, le Maroc....Autant la promptitude des décisions militaires est remarquable, autant ceux qui essayent de donner carte blanche à l'occident de protèger les pauvres peuples opprimés en auront pour leur grade. Il est effectivement illusoire de penser que cette coalition ira intervenir en Arabie Saoudite, en Syrie... Car eux même le savent ce serait leur perte (exemple de la Somalie). Ce n'est donc pas "venir au secours des peuples opprimés" qui motive les cherifs, mais bien autre chose plus noir et visceux, qu'on puise sous terre. Ne nous étendons pas dessus.



Donc, voilà les bombes qui pleuvent sur la Lybie, avec un objectif prioritaire qui est de dégommer M. K par les bombes, ou par le soutien logistique inhérant , aux rebelles armés. Alors, les divergences de vues entre Al Qaïda et M. K, s'estompent. Oui, les idéologies se rejoingnent entre M. K et Al Qaïda: le combat contre les croisés (occdentaux). Et naturellement, M. K pourrait reprendre le flambeau officiel de M. Oussama. Il disposera toutefois d'un Etat, d'une population et d'une armée.



En toute humilité, un rapprochement n'est pas à exclure entre Al Qaïda et M. K dans les prochains jours, s'il n'est déjà effectué. Car en effet, autant, dans la résolution de l'ONU, tout moyen doit être utilisé pour dégommer M. K; autant M. K fera usage de tous moyens pour triompher.



A qui sera la faute?