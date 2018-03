Il est un fait indéniable : pour la plupart des hommes, les femmes sont matérialistes. Certaines femmes l'assument clairement, d'autres le réfutent catégoriquement. Essayons d'y voir plus clair. Pour ce faire, il est important de définir le périmètre du sujet avant tout débat au fond : Que faut-il entendre par « matérialiste » ?



L'une des définitions retenues par le dictionnaire Larousse décrit la personne matérialiste comme celle orientée vers la recherche de la satisfaction matérielle. Partant, la femme matérialiste s'entend de celle qui choisit ses partenaires masculins en fonction de leur assise financière. Je parle d'assise financière dans la mesure où celui qui possède l'argent peut se satisfaire matériellement et satisfaire autrui en même temps.



Cela étant, une autre question se pose, et c'est là où ça commence à devenir intéressant : toutes les femmes sont-elles matérialistes ? A cette question, je répondrais après avoir distingué trois types de femmes matérialistes : la matérialiste aisée, la matérialiste fauchée et la matérialiste flinguée.



La matérialiste aisée, c'est la femme qui comme le qualificatif l'indique, est issue d'une famille aisée ou est tout simplement aisée. En gros c'est la fille qui a réussi. Habituée au confort, sinon carrément au luxe, elle ne connait ni le manque ni le besoin. Ainsi, ne s'assemble t-elle qu'avec ceux qui lui ressemblent. En d'autres termes, elle est riche et ne sort qu'avec les riches. Ce matérialisme ne consiste pas tellement à attendre quelque chose de l'autre, mais plutôt à préserver sa propre sécurité financière. Les femmes qui se situent dans cette catégorie ne veulent pas de ces « cas sociaux » qui seront comme des boulets et des profiteurs à leurs côtés. En général ce genre de matérialisme est moins choquant parceque moins visible, la société étant habituée à ce que les riches se fréquentent entre eux.



La matérialiste fauchée, c'est la femme qui est de condition sociale modeste. Certaines sont étudiantes, d'autres ont rendu l'âme scolaire très tôt. Certaines sont chômeuses, d'autres vivotent grâce aux aides sociales. Celles qui travaillent occupent généralement des emplois où les salaires flirtent avec le minimum légal : vendeuse, caissière, aide-soignante?Elles ont souvent du mal à boucler leurs fins de mois. Contrairement à la matérialiste aisée qui ne cherche que ceux qui sont comme elle, la matérialiste fauchée recherche tout sauf ceux qui sont comme elle. Ainsi, c'est elle qui ne voudra sortir qu'avec un cadre, alors que même dans un rêve elle n'a aucune chance d'être cadre. C'est elle aussi qui voudra d'un mec qui a une voiture, alors que elle n'a même pas de permis de conduire. Bref, c'est elle qui voudra d'un homme qui a déjà une situation, alors que elle même se cherche encore.



La matérialiste flinguée, c'est le stade suprême du vice. Elle, on ne la salue qu'avec le klaxon de la voiture. Elle a conscience de sa beauté, c'est pourquoi elle a décidé d'en faire son fonds de commerce. Elle adore la « belle vie » : porter la marque, dîner sur les Champs Élysées, dormir dans un hôtel 5 étoiles. En gros, c'est la fille qui impose une saignée financière à ses prétendants. Elle même n'est pas riche, sans pour autant être pauvre, mais elle aime celui qui lui offre des cadeaux et lui paie des voyages, si tu n'en es pas capable, tu dégages ! La matérialiste flinguée est une sorte de rapace en quête de proie pour satisfaire ses caprices vénales. Très souvent elle se fait entretenir par plusieurs prétendants en même temps. En d'autres mots, elle sort avec plusieurs hommes à la fois, tant qu'ils ont de l'argent !



Ainsi, de par son statut social (aisé ou modeste), la femme va le plus souvent se positionner dans l'un ou l'autre schéma sus-cité, il est donc permis de dire que les femmes sont matérialistes dans leur écrasante majorité. Eh oui ! Je le dis et le crie haut et fort : les femmes sont bel et bien matérialistes ! Et ce, qu'elles l'avouent ou pas. Tout comme il est valorisant pour un homme de sortir avec une belle femme, il est tout aussi valorisant pour une femme de dire à ses copines qu'elle sort avec un expert-comptable plutôt qu'un maçon. Aussi vrai que les hommes sont portés sur le sexe, c'est également vrai que les femmes ont un amour chromosomique pour l'argent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'homme ne doit pas courir derrière les femmes, il doit plutôt courir derrière l'argent, et ainsi les femmes vont courir derrière lui.



Au delà du cloisonnement entre aisées, fauchées et flinguées, un autre distinguo va s'imposer à l'analyse, cette fois-ci d'un point de vue racial. En clair, c'est un peu la question de savoir si une femme noire et une femme blanche peuvent-elles être logées à la même enseigne quand on parle de matérialisme.



Le fait est que les femmes noires (africaines et antillaises) traînent la sale réputation d'être matérialistes, mais quand je dis matérialiste ici c'est dans le sens fauché ou flingué du terme. Des expressions populaires comme « Fatou Flinguée », « Fatou fauchée » en disent long? Cette renommée est-elle fondée ou pas ? Pour y répondre, je vais commencer par parler d'une femme blanche. Vous comprendrez ensuite pourquoi.



En effet, même sans la voir, on saurait que Ségolène Royal n'est pas noire. Pourquoi ? Parceque si Ségolène Royal avait été africaine, soyez en surs, elle n'aurait jamais largué François Hollande, ou alors, elle serait revenue vers lui. En effet, pour une femme noire, notamment africaine, on ne laisse pas ce qu'on a sans être sur de ce qu'on aura. Ainsi, si Ségolène Royal était africaine, nul doute qu'elle serait restée avec François Hollande quand bien même elle n'aurait plus de sentiment pour lui. De la sorte, elle aurait pu jouir de tous les honneurs, avantages et privilèges inhérents au prestigieux statut de première dame, faute d'avoir elle même pu être présidente de la république.



D'aucuns diront que François Hollande l'a trompé et qu'il était dès lors de bon aloi qu'elle le quitte. Sans doute ! Mais les femmes noires vous diront qu'on ne quitte pas un homme (et pas n'importe lequel) simplement à cause d'une infidélité. En 2007, c'était Cécilia Ciganer-Albéniz (anciennement appelée Cécilia Sarkozy) qui larguait Nicolas Sarkozy alors même que ce dernier venait d'accéder à l'Élysée. Plus récemment encore, en Août 2012, c'est Anne Sinclair qui virait Domnique Strauss-Kahn, l'ex directeur général du FMI. D'autres hommes politiques de haut rang ont également subi le licenciement sentimental comme Alain Juppé, Lionel Jospin et Dominique de Villepin, tous trois anciens premier ministres divorcés de leurs ex femmes.



Or en Afrique, quand on fréquente les milieux de l'argent et du pouvoir, il y'a deux choses qui sont hors du commun : démissionner et divorcer. C'est pourquoi là-bas, les femmes qui larguent des hommes riches et puissants sont aussi rares que l'eau dans un désert. C'est vrai qu'on a eu le couple Nelson Mandela et Winnie Mandela qui s'est séparé en 1992 après 38 ans de mariage, mais bon, on va dire qu'à ce moment là Nelson Mandela n'était pas encore président de la république? Sous les tropiques, les femmes des apparatchiks ne divorcent jamais ! Et dans cette partie du monde où la polygamie est très répandue, on aura vu des s?urs, qui plus est jumelles, épouser un même homme.



C'était le cas de l'ancien président du Zaïre, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Wazabanga qui avait convolé en noces avec Bobi Ladawa et Kosia Nzanga, des jumelles ! Rarement, sinon jamais, vous n'entendrez qu'une femme africaine a largué son président ou son ministre de mari. Et quand bien même séparation ou divorce il pourrait y avoir, ce sera presque toujours à l'initiative du mari. Pourtant, derrière la vitrine officielle, beaucoup de ces femmes de riches et de puissants vivent une cohabitation sans nom avec une foultitude d'amantes passagères et de maîtresses perpétuelles communément appelées « deuxième bureau ». Comme quoi, même si on s'est sentimentalement détachée de l'homme à cause des humiliations qu'il nous fait subir, on reste néanmoins accrochée à son titre et c'est ce qui suffit à nous faire rester avec lui.



Ainsi et vous l'aurez compris, en plus d'être de grosses opportunistes, les femmes noires sont matérialistes, très matérialistes, tellement matérialistes que pour elles, l'amour sans intérêt est tout simplement inconcevable. C'est vrai comme je l'ai dis plus haut, que les femmes en général sont matérialistes, et ce quelle que soit leur couleur; mais de mon point de vue, les femmes noires le sont bien plus que les autres. Contrairement aux femmes blanches, arabes, hispaniques ou asiatiques, ce qui singularise les femmes noires c'est le fait qu'elles sont majoritairement des fauchées de première. Beaucoup parmi elles sont nées dans la pauvreté et la galère. Mais l'une ou l'autre que vous rencontrerez et qui fera semblant de ne pas appartenir à cette race de vorace, elle vous dira parfois « Ah nan, moi je ne suis pas comme ça, mes copines ne sont pas comme ça, blablabla », Pfff des bêtises ! Ce sont des conneries tout ça.



La vérité c'est que beaucoup n'hésitent pas à sortir et se marier avec des hommes qui ne leur plaisent pas le moins du monde, et ce tout simplement parce que, dans l'esprit de ces profiteuses sans conscience, la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Alors chers messieurs, si vous êtes moche ce n'est pas grave, si vous êtes bête ce n'est pas grave, mais si vous n'avez pas d'argent, c'est très grave ! A leurs yeux, si vous n'avez rien, vous ne serez rien. Par contre, si vous avez la TVA, c'est à dire un Travail, une Voiture, et un Appartement, vous aurez toutes les chances de séduire votre africaine. Mais attention, pas n'importe quel travail ! Éboueur, vigile, laveur de carreaux ou gardien de parking, elles n'en veulent pas !



Ceux là vont ramer pour leur plaire. Et quand bien même ils y parviennent, elles ne seront pas souvent terribles comme fille car les plus belles vont vers les plus riches. Mais si vous êtes avocat, ingénieur ou médecin, vous n'aurez plus d'effort à faire. Comme le vent souffle sur le cocotier et fait tomber les noix, votre titre de « maître » ou de « docteur » fera le même effet sur ces donzelles. Si vous galérez et que vous ne voulez pas mentir sur votre vie pour les séduire, il vaut mieux pour vous que vous alliez vers des blanches, car en effet, ici en France même un noir pauvre a plus de chance auprès d'une femme blanche plutôt qu'auprès d'une femme noire.



En outre, sortir avec une noire, c'est un peu comme la prendre en charge. Ainsi, attendez-vous à ce qu'elle vous expose ses problèmes d'argent auxquels vous devriez apporter une réponse ponctuelle si vous voulez la garder à vos côtés. Attendez-vous également à ce qu'elle vous sollicite financièrement pour pouvoir changer ses faux cheveux. Restaus, cinés, cafés, c'est toujours vous qui allez payer. Enfin, pensez aux accessoires indispensables que sont le sac Vuitton, les lunettes de soleil Ray Ban, le parfum Chanel, le téléphone portable dernier cri (L' »aye phone 6? n'est même pas encore sorti mais elle le veut déjà), surtout n'oubliez pas le crédit qui lui servira à vous « biper » pour vous remercier d'avoir rechargé ce crédit?



Pour ma part, si je peux avoir une tolérance envers l'attitude d'une femme riche qui ne sort qu'avec des hommes riches comme elle même, c'est à dire la matérialiste aisée, il reste que je ne saurai apporter aucune caution morale à la vénalité endémique de ces autres (peu important l'origine ethnique) qui ne m'inspirent que la pitié. Vous remarquerez que le plus souvent, ce sont des filles paumées à mort, fauchées à souhait, des crevardes sans ambition ni éducation, qui sont prêtes à vendre leur corps au plus offrant. Incapables de s'assumer, et n'ayant jamais atteint l'auto-suffisance alimentaire, elles ne peuvent être que des candidates à la charité de leurs prétendants. Femmes vénales à la mentalité fécale, femmes fatales à la cupidité létale, amoureuses du raccourci et de la facilité, elles ne savent que mendigoter au lieu de travailler.



Pauvrillones pour la plupart, mais ce sont elles qui se permettent d'avoir des goûts de luxe. Au lieu de courir derrière la vache à lait, au lieu de passer leur temps à plumer sans scrupule et pigeonner sans vergogne, pourquoi ne s'inspirent-elles pas des femmes qui se respectent même dans la difficulté comme Ségolène Royal ? Au lieu de vivoter au crochet des hommes à l'égard de qui elles revendiquent curieusement l'égalité, pourquoi ne songent-elles pas à sortir du précariat et de l'assistanat pour gagner l'indépendance qui leur permettra de mieux justifier leur arrogance ? Pourquoi ne font-elles pas des études comme Mame Ramatoulaye Yade (Rama Yade) ou Audrey Pulvar ? Pourquoi n'ambitionnent-elles pas des métiers autres que ces emplois de tâcherons dans lesquels elles sont surreprésentées (coiffure, ménage, baby-sitting) ?





Bien évidemment et fort heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais bon? beaucoup se reconnaitrons dans cette description?



Alors mesdames, quel genre de matérialiste êtes-vous ?



Tendancé !



