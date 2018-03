Togo Au Togo, les marchés réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs sont estimés à 40 milliards FCFA en 2018 Environ 40 milliards de FCFA représentent le volume des 20% de marchés publics réservés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs en 2018. C'est l'annonce faite par Naka Gnassingbe De Souza, Directeur Général de l'Agence Nationale de Garantie et de Financement des PME / PMI (ANPGF) ce mercredi 14...