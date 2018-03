The Voice, buzz sur le net : la boulette de Mika qui ne fait pas rire Zazie

Mika peut être en espèces ... parfois même très en espèces. Le programme Voix a remporté cette année une septième saison avec une nouveauté: Zazie, Mika et Florent Pagny sont accompagnés de Pascal Obispo, nouveau venu parmi les entraîneurs. Les quatre artistes se battent à nouveau contre le buzzer pour tenter de réunir les meilleurs talents de leur équipe et pourquoi pas séduire le futur vainqueur.



Une atmosphère compétitive qui peut parfois causer de petites erreurs. Samedi 3 février, c'était Zazie qui payait le prix. Carlton, un candidat haut-perché de 23 ans, a ramassé un morceau que le jury n'a pas aimé du tout: aucun des quatre entraîneurs n'avait choisi de faire demi-tour. Curieux, Mika voulait absolument voir le candidat avant son départ de la scène.



Très surprise que ce soit un homme, la chanteuse d'Elle me dit souffla à son voisin: "Zazie, c'était un mec". Des informations qui ont surpris Zazie mais aussi Pascal Obispo. Mika a alors déclaré: "C'était un homme, non, mais je pensais à une vieille femme, une chanteuse de 55 ans ..." Un manque de tact qui n'a pas vraiment été apprécié par Zazie. En effet, la chanteuse doit bientôt fêter son 54ème anniversaire!



"55 n'est pas vieux, d'accord?" a rétorqué l'entraîneur, ajoutant avec un rire, "Vous avez 8 secondes pour vous rattraper". Horriblement embarrassé, Mika s'agenouilla pour demander pardon à Zazie. Excuses acceptées mais pas sûr qu'il soit le bienvenu quand la star fêtera son anniversaire le 18 avril.



(avec gala.fr)