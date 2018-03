The chicken and egg dilemma.



We are in Chicken and Egg scenario : Arracher d’abord la Liberte/Democratie pour chasser la France, mais pour accéder à la Liberté/démocratie, il faut d’abord chasser la France]b…..Chers frères et sœurs Gabonais(es) de souche, la situation est plus complexe que ce que nous voyons.



Quand je dis souvent que l’axe du mal c’est Alibenbongo/pdg-Francafrique, je le dis avec assurance et fermeté. Mais voyez vous, la France joue la carte : Diviser pour mieux régner. Pour vaincre l’axe du mal, il faut neutraliser le trio maléfique Bongo, PDG, Francafrique.

Et pour neutraliser ce trio maléfique, il faudrait une Véritable démocratie et UN état de droit absolu.



La France, en favorisant l’installation de la monarchie empêche en même temps la démocratie et l’état de droit. Ce qui résulte à un pouvoir autocratique maintenu par une armée de répression sur une population innocente et désarmée mais un régime très faible vis-à-vis de la France car Bongo/PDG-Francafrique est désavoué aux urnes par 90% de l’électorat depuis Dec-1993, 1998, 2005 et Aout-2009 puis recemment le 17/12/2011 avec un taux d’abstention de plus de 90% aux fausses simulations d’elections legislatives.



Aliben/PDG n’ayant pas la légitimité et la légalité vis-à-vis du peuple gabonais dépend de la couverture de la France sur des crimes et atrocités du régime sanguinaire des bongo. Comme pour preuve, les crimes à ciel ouvert à POG le 04/09/09 ont été étouffés avec le veto de la France aux Nations Unies….Pendant que la cours constitutionnelle du Gabon était encore saisie pour le contentieux électoral, Sarkozy et le gouvernement français avaient déjà félicité le biafrais pour son coup d’état avec plus de 40 morts….ensuite deux minables élèves avocats sont venus de Paris pour rebouter les recours émis par l’opposition avant de voir Sarkozy venir mépriser le peuple durant son voyage de quelques heures en Février 2010 à Franceville et Libreville.



Comme vous pouvez le constater nous sommes dans une logique ‘Chicken and egg’: Il nous faut d’abord la Liberté/démocratie pour chasser la France mais il nous faut d’abord chasser la France pour accéder à la Liberté/démocratie.



Face à ce dilemme il n'y a qu'une seule solution: La solution non conventionnelle pour construire UN Gabon d’Abord après une RAPIDE destruction de 43+2 = 45 ans de Bongo/PDG-Francafrique.



St.Michael.