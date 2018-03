‘’Tempête en vue à l'Agence Nationale de Gestion et Exploitation des Infrastructures Sportives et Culturelles ‘’

Cette Agence est particulière elle est jusqu'à présent la seule au Gabon possédant trois Directeurs Généraux (voir au dessus) .



Depuis le mois de Juin 2017 n’arrive plus à payer ses agents losrque l’on observe des salaires Monstrueux de la Direction Générale aux détriment des Agent en charge du maintient de ces Infrastructures qui n’avait aucunement besoin des effaectifs aussi pléthorique .



Le cyclone d’une tempete s’avance à grand pas,alors que deviendront les plus défavorisé c'est-à-dire ceux qui réelement sont indispensable.



Pendant plus de trois ans les fonctionaires de cette Agence on bénéficier non seulement du salaire de la fonction publique mais également du salaire de Cette ’Agence’’égalité de chance’’,oui mais le chef de l’exécutif à encore été trahi une fois de plus par c’est meme Dirigeant qui enhj réalité ne le servent pas me se servent eux.



Voilà que la CAN 2017 est terrminé quel bilan ? résulatat les familles le plus défavorisées sont livrés à la mandicité ,les enfants ne sont pas scolarisé ,les loyers domestiques impayés.