Téléphonie mobile : Bientôt un milliard d’abonnés en Afrique subsaharienne

Alors que l'Afrique reste pour le moment le continent le moins connecté du monde avec 49% de connexions 2G et 45% de 3G, la tendance pourrait rapidement s'inverser. Selon le dernier rapport d'Ericsson sur les développements mondiaux des téléphones mobiles en décembre 2017, l'Afrique, qui compte environ 700 millions d'abonnés mobiles en 2017, devrait atteindre 990 millions d'abonnements en 2023. C'est deux fois la croissance enregistrée dans le monde.



Le rapport s'attend également à une amélioration de la qualité de la connexion Internet sur le continent. Selon le rapport, actuellement en 2017, les technologies 2G et 3G dominent en Afrique subsaharienne. Cependant, le déploiement du LTE (4G) devrait atteindre 310 millions de personnes en Afrique subsaharienne en 2023, contre seulement 30 millions en 2017. Cette croissance devrait être soutenue par une extension des smartphones, dont les coûts sont et seront plus élevés et plus. plus accessible.



Ericsson anticipe également les bénéfices de cette croissance au niveau des Etats africains: «Chaque 10% de pénétration supplémentaire du mobile génère entre 0,6 et 2,3% de croissance du PIB», explique Nicolas Blixell, responsable Afrique de l'Ouest. Ericsson. Il a ajouté que la croissance en Afrique subsaharienne pourrait intéresser davantage les entreprises de téléphonie mobile. Mais il met en garde: "Généralement, les deux premiers opérateurs sur le marché gagnent de l'argent, le troisième est difficile, et pour un quatrième, il est loin d'être évident."