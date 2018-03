TEXTO FLASH : Point de presse de Jean Eyeghe Ndong, ancien premier ministre, vice président de l’UN

TEXTO FLASH



Le Vice Président de l'Union Nationale, l'ancien Premier Ministre Jean Eyégué Ndong a tenu un point de presse à son siège politique permanent de Nkembo ce vendredi 24 août 2012 en présence de la presse nationale et internationale. Notons au passage que la presse aux ordre, Gabon Télévision était absente à cette rencontre.



Dans ces propos, Mr Eyégué Ndong a voulu clarifier la situation que les pédé-gagui et d'autres nécessiteux de l'émergence moutouki d'Ali9% veulent brouiller pour mentir au peuple comme d'habitude. Voici quelques extraits de ses déclarations:



Je tiens donc à faire remarquer tout d'abord que les quelques échauffourées qui ont eu lieu le 15 août dans le 2e arrondissement, siège de la RTG (Gabon Télévision), n'ont curieusement pas été médiatisé par le service public de radiodiffusion télévision gabonaise, pourtant situé à quelques centaines de mètres des lieux de la manifestation.



N'eut été la télévision privée TV+, les gabonais n'auraient pas su et vu ce qui s'est passé à quelques encablures de Gabon Télévision. Ensuite, vous me permettrez de m'étonner que, quelques individus, sans doute pour plaire à celui qu'ils disent soutenir sans y croire réellement, viennent se pavaner dans une télévision d'Etat pour parler d'un évènement passé alors que l'on n'en a pas vu les images. Pour une télévision qui se veut professionnelle, objective et même transparente, convenez avec moi que le téléspectateur gabonais est bien servi, et que le degré de sa frustration est à son comble quand c'est par des médias étrangers qu'il est informé d'un évènement se déroulant sur son sol, alors qu'il dispose de l'outil et d'un personnel capables de le satisfaire un temps soit peu sur ce plan.



Quand à l'équilibre de l'information, on se croirait à l'époque obscurantiste du parti unique. Je crois que, dans le monde civilisé d'aujourd'hui, il est de bon ton, notamment en matière de politique, qui exige le débat, losqu'un camp vient à accuser un autre, ce dernier doit rétorquer en donnant son point de vue, ce qui permet à tout un chacun de se faire librement son opinion. Mais en la circonstance que nous a servie malheureusement Gabon Télévision, non seulement elle n'a pas rapporté l'évènement, mais elle a ouvert ses antennes à ces messieurs du PDG pour condamner ceux qui ont fait la marche et les initiateurs; confirmant ainsi qu'elle est la caisse de résonnance du PDG.



Arrêtons-nous un peu, pour réfléchir un peu ensemble; une question: la présence visible sur les lieux de la manifestation des responsables de l'U.N n'aurait pas pu amener le pouvoir à se ressaisir? car peut-on imaginer monsieur Myboto, monsieur Eyégué Ndong, monsieur Oyé Mba, monsieur Ntoutoume Ngoua, madame Missambo, monsieur Rougou et d'autres cadres du parti en train de se livrer à un désordre de rue? Mes frères des quartiers Nkembo et Cocotiers on vite fait de déplorer le désordre survenu le 15 août dernier sans avoir l'honnêteté d'en donner les causes. Ils n'ont pas regretté le fait que les forces de l'ordre, bien sûr instrumentalisées par le pouvoir, soient à l'origine des dégâts provoqués parce qu'ils ont chargés la foule avec des gaz lacrymogènes, l'empêchant ainsi d'évoluer vers le lieu du meeting. Quel manque de psychologie de la part du pouvoir et quelle mauvaise utilisation des forces de l'ordre dans le contexte politique de l'heure; forces de l'ordre qui ont mission de protéger les gabonais et non de de s'attaquer à eux!



Tout le monde sait que mettre en opposition les forces de l'ordre et les citoyens qui veulent exercer leur droits légitimes, c'est mettre en présence l'essence et le feu. Le mélange est nécessairement explosif et c'est ce qui s'est passé le 15 août, alors qu'on peut noter que le 11 août, date d'arrivée du secrétaire exécutif, la foule s'est rendu massivement à l'aéroport Léon Mba et a marché jusqu'au domicile de Mba Obame sans que l'on ait enregistré un quelconque incident. Nous pouvons dire que ce jour-là, le pouvoir a été bien inspiré.



Je n'appartiens pas à la race de ceux qui ramènent l'Etat gabonais à une "mangeoire", car à se demander s'il s'agit d'un pays comme d'hommes et de femmes réfléchis lorsqu'on ramène le débat à la simple question alimentaire.



Si les gabonais qui posent les problèmes politiques de manière contradictoire sont considérés pour des affamés qui veulent assouvir leurs ambitions personnelles et "manger"; si des gabonais, pour avoir servi au côté du Président Omar Bongo, pour le simple fait qu'ils expriment des idées contraires au pouvoir actuel sur la base des faits observés, doivent être considérés comme des traitres, eh bien qu'on nous pendent.



Non, messieurs, la Conférence Nationale Souveraine est une exigence nationale. Qu'on y aille car tous les gabonais, ceux du pouvoir et ceux de l'opposition, société civile y compris y gagnent puisque c'est le Gabon qui en sort assaini.



Les quelques pédégistes qui sont d'abord et après tout des citoyens que j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer me confessent leur adhésion intime à cette noble idée.



Le rétablissement de l'Union Nationale est un acte de salut public. C'est pourquoi nous l'exigeons.



La crise est là, elle est institutionnelle, elle a des implications économiques et sociales graves; la crise gabonaise est morale car les gabonais dans leur immense majorité sont des citoyens frustrés.



Alors, tous les sons de cloches qui nous parviennent aujourd'hui, quels qu'ils soient, ne sont que les préludes et les signes annonciateurs des changements souhaités par les gabonais.



Alors, gabonais du 2e arrondissement comme de tout le Gabon, rassurez-vous, tenez le cap, le grand jour arrive pour le changement véritable.



Ce n'est pas la mobilisation d'un appareil répressif, dont vous n'avez pas peur, qui freinera peut être votre marche mais qui ne le bloquera pas!



LE GABONOSCOPE