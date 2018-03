TEXTO DU JOUR : Tenez bon ! Allons sans peur, mais déterminés et en masse accueillir AMO

TEXTO DU SAMEDI 11 AOÛT 2012



Ne pas répondre aux provocations, mais cultiver notre détermination d’accueillir notre leader cet après midi du samedi 11 août 2012 et d’organiser une Conférence Nationale Souveraine, tels sont les maîtres mots qui doivent guider les gabonaises et les gabonais de tous bords.



En effet, le pouvoir ne peut empêcher les gabonais d’aller accueillir les passagers à l’aéroport sans tomber sous le coup de violation des libertés publiques, de trouble à l’ordre public, de menaces et d’intimidations du peuple, et finalement de violation des droits de l’homme.



Si les amateurs du pouvoir l’ignorent, il existe des instruments qu’un Etat de droit peut utiliser sans tomber sous le coup de la dictature ; il en est ainsi de l’état d’urgence, des couvre-feu…, qui pour autant, n’empêchent les déplacements que pendant certaines heures.



L’accueil d’un passager, fut-il un opposant à un régime, n’est ni un meeting, ni une manifestation, mais bien une mobilisation qui ne peut à cet égard être qualifié de trouble à l’ordre public.



C’est pourquoi les élucubrations de Bilie Bi Nze ne doivent empêcher personne d’aller accueillir André Mba Obame.



Aussi, nous vous exhortons à ne pas céder à la réaction épidermique des faucons du pouvoir qui ont déjà fait le lit de leur mort.



Tenez bon, car c'est l'honneur du Gabon d'accueillir son fils parti sur une chaise roulante, mais également l’honneur du PDG d’accueillir un opposant ; on ne peut se prévaloir d’être un parti démocratique et un Etat de droit sans revêtir l’habit de démocrate.



Chers compatriotes, nous portons un dépôt, un message: la souveraineté doit être rendue sans délai au peuple gabonais ; c’est pourquoi il va falloir résister aux antidémocrates de tous bords, d'abord contre soi-même, son ego, mais aussi contre l'arrogance des va-t-en guerre comme Bili-Bi-Nze, puis rester digne comme André Mba Obame qui ne veut pas être président de la République en traversant le sang des gabonaises et des gabonais.



Restons nous-mêmes, et résistons contre l'adversité car ils vont attaquer ; mais déjouons les pièges.



Si vous répondez aux attaques, vous devenez l'objet de leur histoire.



Résistons enfin pour un projet plus large: La Conférence Nationale Souveraine.



Tous sans exception, déterminés et avec fermeté, rendons nous à l’aéroport international Léon Mba dès 15h pour accueillir notre héros, André Mba Obame.



PETIT-LAMBERT OVONO