TEXTO DU JOUR: Message de François Hollande à l’opposition africaine

TEXTO DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2012



Le chef de l’Etat français vient d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de la France avec l’Afrique. Si elle va s’écrire prioritairement avec la jeunesse africaine, il n’en demeure pas moins que François Hollande a tracé les grands chapitres qui la composeront et indiqué les acteurs qui l’animeront.



Parmi ces acteurs, il y a bien évidemment les oppositions africaines, et principalement celles qui, comme l’opposition gabonaise, se sont faites voler leurs victoires. Le chef de l’Etat français leur a promis sa reconnaissance, tout en les invitant à s’inscrire dans la démocratie, et à concourir sans violence, afin que ce soit les urnes qui décident de leur victoire.



Comment l’opposition gabonaise a-t-elle reçu ce message ?



Pour apprécier ce message de François Hollande, il faut se souvenir de ce qu’étaient il y a encore quelques mois les rapports entre la France et l’Afrique.



Pour ceux qui ont vu le film de Parick Benquet « Françafrique, 50 années sous le sceau du secret », complété par le document « Foccart, l'homme qui dirigeait l'Afrique », il n’y a aucun doute, le message de François Hollande est révolutionnaire et signe un véritable changement de paradigme tant sur le plan politique, diplomatique, qu’économique. C’est ainsi que la France, par la Cellule Africaine de l’Elysée décidait d’installer, il n’y a pas si longtemps, la personne qu’elle voulait à la tête de notre pays, lui apportait protection, petites attentions et secours, et en retour, se servait des ressources gabonaises à volonté. Ce système, basé sur les rapports personnelles, les passe-droits, a engendré la mafia, la corruption, les injustices, etc.



La mort de la françafrique décidée par François Hollande et déjà effective, a fait place au retour à la diplomatie classique, aux rapports d’Etat à Etat, et a laissé nostalgiques les héritiers de cette mafia comme Ali Bongo qui, au lieu de s’inscrire dans le changement, continue à s’appuyer sur des intermédiaires, à détourner les deniers publics en les plaçant dans les paradis fiscaux et les pays à gestion opaque. Et malgré toutes les offres de dialogue que lui présentent l’opposition, Ali Bongo est fermé au dialogue politique et joue les jusqu’aux boutistes, ce qui ne peut qu’engendrer à terme la violence.



Alors qu’on pensait qu’il allait favoriser le consensus politique qui a toujours été un mode original de règlements de conflits au Gabon, encouragé d’ailleurs par l’organisation internationale de la francophonie, Ali privilégie l’arrogance, la brimade, l’indifférence et le mépris.



C’est pourquoi l’opposition gabonaise, tout en accueillant favorablement le message de François Hollande, et en s’inscrivant dans une logique de la non violence, avait proposé la tenue d’une conférence nationale souveraine (CNS) en vue de sortir de cette crise multiforme qui frappe le Gabon depuis trois ans. Dire comment apprécier le message de François Hollande devant ces conditions, reste l’affaire du seul peuple Gabonais partisan du changement.



PETIT-LAMBERT OVONO