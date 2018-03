TEXTO DU JOUR: Message aux populations de la province de la Nyanga

TEXTO DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011





Chers Compatriotes de Massanga et des autres contrées,



Le pouvoir PDG n’a jamais aimé la Nyanga malgré les lourds sacrifices que cette province a consenti pour soutenir Bongo et ses alliés. Souvenez-vous du tripatouilleur des élections législatives de 1990 et des présidentielles de 1993 ; c’est grâce à un illustre fils de notre province que Omar Bongo, battu à plate couture par le traître Mba Abessole, a réussi à obtenir une majorité à l’assemblée nationale et à se maintenir lui-même au pouvoir.



L’opposition alliée au PDG, représentée par Ndaot et sa clique qui se réclament héritiers du PGP, n’a connu son succès que grâce à la Nyanga qui lui a tout donné, mais qui n’a récolté en retour que vent!



Souvenez-vous encore, population de Massanga, qu’aucun dossier au profit de la Nyanga n’a été défendu ou adopté à l’assemblée nationale du PDG, mais que pendant ce temps les ressources en marbre, en agriculture, en bois, en produits halieutiques, et surtout en pétrole de la province de la Nyanga sont comptabilisées dans

l’Ogooué Maritime.



Notre province est parmi les neuf provinces du Gabon, celle qui est la plus en retard en termes d’infrastructures ; il manque de tout : routes, écoles, hôpitaux, eau et électricité, entreprises pour créer des emplois et de la richesse.



Les indicateurs sociaux sont les plus misérables de tout le Gabon, le taux de mortalité, de chômage, de pauvreté, de misère… est le plus élevé dans la Nyanga que dans les autres provinces.



Aussi, en cautionnant le système Bongo, plusieurs fils originaires de notre province, n’ont toujours roulé que pour eux-mêmes.



En conséquence, les populations de Massanga, jalouses et convaincues des idéaux de la démocratie, doivent exiger la transparence et l’équité du système électoral, le respect des échéances, et une bonne représentativité de tous les organes politiques, pour assurer la crédibilité à notre démocratie et à notre république, car la situation est grave.



Ali Bongo, fils adoptif de feu Omar Bongo, mais biafrais d’origine nigériane, s’apprête à piétiner une fois de plus notre souveraineté, après s’être autoproclamé par la force président de la république le 30 août 2009 en ignorant les votes des gabonais qui ne veulent pas de lui comme président de la république.



Aujourd’hui encore, malgré de nombreux appels à l’introduction de la biométrie dans le processus électoral en vue de garantir la transparence, il s’entête à organiser les élections législatives dans le brouillard après avoir éliminé les vrais partis politiques concurrents dont l’Union Nationale (UN) et l’Union du Peuple Gabonais (UPG).



Ali Bongo est un homme irresponsable qui veut entraîner le Gabon dans la violence et dans la guerre.



La Nyanga doit refuser avec énergie cette mascarade pour ne pas compter parmi les complices du recul de la démocratie.



Notre province doit refuser le retour au parti unique et dire stop à Ali Bongo et à ses sbires.



Que le roi Ali Bongo nomme simplement ses 120 députés.



Peuple de la Nyanga, nous n’obtiendrons rien d’Ali Bongo, c’est pourquoi le samedi 17 décembre 2011, nous devons rester chez nous sans aller voter.



Par ce geste, nous sauverons au moins l’honneur de notre province, de notre République et l’unité nationale.



Kangwali a nouoo !!



PETIT-LAMBERT OVONO