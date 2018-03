TEXTO DU JOUR: Mes propositions au pouvoir au sujet des crimes dit « rituels »

TEXTO DU JEUDI 21 MARS 2013



Il ne se passe pas un jour sans qu’on découvre un mort abandonné et charcuté, et sur lequel « les pièces détachées » à savoir sexe, oreilles, langue, yeux, oreilles, cœur, reins, sang, chair et peau…auraient été enlevés.



C’est la version faite par ceux qui découvrent ces corps et reprise par l’opinion publique et les médias. Elle alimente toutes les formes de supputations depuis de nombreuses années sans que lumière soit réellement faite sur ces évènements. Du coup, l’opinion finit par se convaincre que ce sont des crimes « rituels » ou à caractère fétichistes, et plus grave, elle accuse les hommes politiques « les grands types » d’en être des commanditaires ; et comme les enquêtes piétinent, le pouvoir est non seulement traité de laxiste, mais aussi de complice de ces faits.



Le sujet est si préoccupant qu’une chaîne de télévision française a déjà réalisé un documentaire sur le sujet. Il est aussi préoccupant et douloureux pour les familles, et il va finir par ternir l’image des autorités et des institutions.



De ce fait, il y a lieu de se poser un certains nombres de questions, d’analyser les réponses pour tirer des conclusions sérieuses et faire des recommandations.



La première question qu’il convient de poser est de savoir si des autopsies sont pratiquées par des médecins spécialisés « légistes » sur ces corps, et si ce sont ces médecins eux-mêmes qui confirment l’absence des « pièces détachées » et communiquent ces dossiers médicaux à la presse et à l’opinion publique.



Une autre question est de savoir si les procureurs de la République sont saisis de tous ces crimes, si les enquêtes sont ouvertes, et combien restent non élucidées, car les corps sans vie atteignent déjà la cinquantaine.



En 2011 déjà, l’ALCR (l’Association de Lutte contre les Crimes Rituels) avait recensé 62 cas dont 28 enfants, 20 femmes et 14 hommes. Mais les responsables et « commanditaires » restent toujours impunis, malgré que ce chiffre soit infiniment insuffisant car, l’ALCR ne couvre pas toute l'étendue du territoire national.



Il y a ensuite une interrogation sur la douleur des familles frappées par ces pertes.



De plus, il faut souligner que la seule association connue à savoir l’ALCR, mène un combat remarquable contre les Crimes dits « Rituels ». A cet égard, en dehors de l’écoute et de l’aide des diplomates (USA) et de l’Eglise Catholique, quel est l’apport d’autres acteurs pour cette lutte ?



Enfin, lors de son intervention à Genève à la commission des Droits de l’Homme, le président de l’ALCR Elvis Ebang Ondo, a indiqué qu’en dehors des deux institutions créées par l’Etat dont l’Observatoire des Droits de l’Enfant, et la Commission Nationale des Droits de l’homme, seule L’église catholique a retenu dans son calendrier, le 28 décembre de chaque année comme Journée des Saints Innocents à la mémoire des personnes innocentes assassinées au Gabon. Il y aurait donc comme une absence remarquée de volonté des pouvoirs publics d’apporter tout l’éclairage sur ces crimes, de soulager les familles endeuillées et victimes, et d’endiguer ce fléau.



Devant la montée de la colère de l’opinion publique, nous proposons au gouvernement de procéder en urgence à une évaluation indépendante de ce fléau, à un durcissement de la législation contre les criminels et les commanditaires, à la création d’une brigade spéciale chargée d’élucider ces crimes, et de doter de moyens exceptionnels les tribunaux spéciaux pour juger ces assassins. Enfin, la création d’une émission mensuelle sur la Télévision Publique pour sensibiliser la population sur ce danger serait la bienvenue.



Le contexte l’exige, car le Gabon est désormais mis à l’index à cause de cette barbarie.



PETIT-LAMBERT OVONO