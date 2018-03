TEXTO DU JOUR: Le Gabon est sur répondu du fait de la CAN, décision d’Ali 9%

TEXTO DU MARDI 24 JANVIER 2012 :



Selon le ministère gabonais du travail chargé de la régulation des jours fériés, sont désormais chômés et fériés en République gabonaise, tous les jours où l’équipe nationale, en l’occurrence les Panthères, livre un match de la CAN. C’était le cas hier lundi 23 janvier 2012.



Cette décision provoque une énorme polémique. Est-ce justifié ?



Totalement, parce que, de deux choses l’une : ou bien la CAN va résoudre tous les problèmes aux quels les Gabonais sont confrontés, à savoir le chômage, les problèmes de santé, l’enclavement, la pauvreté, le détournement des deniers publics, la corruption, la mauvaise gouvernance, le recul démocratique du fait du retour au parti unique et de la dictature en cours d’institution… Dans ce cas, il s’agit d’une affaire sérieuse, et le Gabon peut se permettre de s’arrêter de travailler ; ou bien la CAN n’apportera aucune solution aux problèmes quotidiens des Gabonais, alors c’est la plus absurde des décisions prise au Gabon depuis 1960.



La réalité dans tout ça, c’est que le pouvoir cherche des arguments pour justifier la perte des 500 milliards de FCFA engloutis pour la préparation de cette CAN sans véritable résultats.



Il veut donc rendre les gabonais coresponsables de ces dépenses inutiles du seul fait qu’ils auraient eu des jours de repos pour suivre les matchs de leur équipe.





Déclarer des journées payées alors que les matchs de foot ne commencent qu’aux alentours de 16h n’a aucun sens. Cela bloque l’administration publique, paralyse l’économie du pays, et fait passer le Gabon comme un pays où l’on ne travaille pas.





Cette décision d’Ali Bongo est le meilleur moyen de dégoûter les investisseurs potentiels, et de ternir un peu plus l’image que le Gabon donne à l’étranger, une image totalement misérable et que les seuls qui en profitent, c’est d’abord le clan Bongo et les entreprises de leurs parents et beaux parents rompues à la corruption pour l’attribution des marchés publics, et à l’enrichissement illicite.



Alors inutile d’insister, veillez laisser votre message après le bip sonore, le Gabon est absent.







PETIT-LAMBERT OVONO