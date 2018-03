TEXTO DU JOUR: L’immigration est-elle une chance ou une déchéance pour le Gabon ?

TEXTO DU MARDI 9 AOÛT 2011



(Extraits de notre 2ème ouvrage)





Le nombre d’immigrés ne cesse de s’accroître au Gabon depuis que les pays européens et américains ont décidé de durcie leurs législations d’entrée et de séjour des étrangers sur leurs territoires.

La composition ethnique des flux migratoires a changé en faveur des pays du tiers monde. Européenne jusque dans les années soixante dix, elle est devenue quasi africaine depuis 1977, et asiatique depuis une dizaine d’années.



Mais l’on observe que cette immigration génère plusieurs problèmes et renferme des germes d’une explosion.



Sur le plan démographique, si l'immigration, par son apport direct et indirect à la croissance peut être perçue comme une solution face à la faible population du Gabon, et au regard de sa superficie (densité 3 habitants au km²) ; constituer une main d’œuvre importante pour le développement, et un marché intérieur important pour la consommation; l'immigration africaine, parce qu’elle est majoritairement clandestine et non intégrable, constitue finalement une menace pour la prospérité du pays d’accueil. C’est ainsi que l’idée généralement répandue selon laquelle les immigrants viennent ravir les opportunités d'emploi des natifs, accroitre leur chômage, et ne pensent qu’à s’enrichir et retourner ensuite dans leur pays d’origine trouve sa justification.



La présente étude s’intéresse à la participation des immigrés dans le développement du Gabon à l’heure dite de l’émergence.

Au moment où s’ouvre ailleurs le débat sur l’identité nationale, l’occasion était belle pour nous d’ouvrir une enquête sur l’immigration au Gabon pour le compte de l’Institut gabonais de l’opinion publique (IGOP).



Sujet explosif en Europe, fond de commerce du front national le parti de Jean Marie Le Pen[1] et de la droite conservatrice, nous ne nous faisons pas d’illusion ; comme ailleurs, les censeurs vont nous traiter de tous les noms d’oiseaux.

Nous nous attendons à être taxés de xénophobes, de racistes, d’antisémites, de tribalistes, et même de faire la chasse aux investisseurs etc.

Nous ne sommes ni l’un ni l’autre ; malgré tout, nous ne nous tairons plus !

Sans relâche, mais en toute légalité, nous combattrons l’immigration clandestine, et militerons pour une meilleure intégration des étrangers en situation régulière dans notre pays.



Nous présentons les résultats de notre enquête en trois parties.

Dans une première partie, grâce à la compagnie de notre guide, Salif, nous redécouvrons Libreville, la ville de notre enfance et de notre jeunesse, et capitale du Gabon, devenu un grand marché à ciel ouvert.

La deuxième partie analyse l’apport des immigrés dans le développement du Gabon.



Enfin dans la dernière partie, nous procédons à un état des lieux de l’immigration et examinons la politique gabonaise de l’immigration, avant de formuler quelques recommandations.

Pour traiter ce sujet, qui mieux que Salif, notre guide, en sa double qualité d’immigré, et de voisin, aurait joué le jeu ?

Lui rendre hommage ne sera que justice.





LIBREVILLE UN GRAND MARCHE A CIEL OUVERT



C’est en compagnie de Salif, sujet malien, mon voisin de quartier que j’ai redécouvert Libreville la ville de mon enfance et de ma jeunesse après vingt deux ans d’absence.

La rencontre avec Salif n’était pas fortuite. En effet, Salif est en quelque sorte un vendeur représentant placier (vrp) en réparation des chaussures, un cordonnier ambulant; les gabonais l’appellent « ranger ! ranger ! ». [2]

Muni de son vieux sac à dos qu’il ne compte pas changé de sitôt, et qui contient deux boites de cirage noir et marron, une vieille brosse métallique, une brosse noire, un chiffon en éponge, deux sachets noirs, un petit marteau, un arrache clous, et un pot de colle, Salif sillonne tous les quartiers de Libreville. Il brosse les chaussures des uns, arrange de son mieux celles des autres, donne des conseils par ci, et fait des promesses par là !



Salif m’avouera plus tard qu’il s’est improvisé cordonnier car le secteur en demandait et beaucoup de ses frères ne l’avaient pas encore investi.

Il maîtrise toutes les pistes, toutes les rues, il connait même les noms des barons qui habitent les bunkers des bas quartiers de la capitale.

Le passage de Salif est souvent attendu par les uns comme une véritable délivrance. Les enfants se donnent à des « Salif, maman a dit de passer la voir à 8h30 demain » etc.



Dans nos déplacements, j’ai pu mesurer l’endurance de Salif, ainsi que sa force physique à supporter la marche et surtout sa détermination pour satisfaire une clientèle composite et exigeante qui n’en finit pas de demander. De plus Salif le fait avec aisance comme s’il s’amusait.

Le carnet d’adresses de Salif est impressionnant, pourtant Salif ne sait ni lire, ni écrire. Pendant ces déplacements, je me demande intérieurement comment quelqu’un qui habite le Camp de Boys[3] (le CDB) peut arriver à Zeng-Ayong[4] dans la journée et revenir chez lui?

Pourtant c’est avec joie que vers 17h Salif rentre tous les soirs au CDB retrouver ses frères pour partager le repas (le seul de la journée), la prière et les nouvelles de la journée, avant les trois tasses de thé du soir.



En parcourant les rues avec Salif, je ne reconnais pas beaucoup de figures, et je constate que Libreville s’est élargi. Il y a plusieurs nouveaux quartiers dont je découvre les noms grâce à mon guide; de plus, dans chaque rue, nous croisons des vendeurs ambulants, et des échoppes poussent comme des champignons. Salif me fait constater que deux personnes sur cinq rencontrées dans la rue sont d’origine étrangère et je découvre que Libreville ressemble à un grand marché à ciel ouvert.



Traversant Akébé qui comprend les quartiers (Kinguélé, Bellevue, Akébé plaine, Pont d’Akébé, Likouala, Akébé ville, Petit Paris, et même Venez voir, la Peyrie, La Sorbonne, Nombakélé et Montbouet…) le quartier où résident mes parents, résidentiel vers les années soixante dix, je constate que les commerces occupent aujourd’hui chaque côté de la rue ; les trottoirs n’existent plus, et Akébé est devenu un matiti[5]. Toutes les devantures des maisons sont transformées en échoppes occupées par des commerçants d’origine étrangère, tous les chauffeurs de taxi, tous les gardiens, tous les coiffeurs, tous les vulcanisateurs, tous les plombiers, électriciens, vendeurs de téléphones mobile, des pièces auto, d’orange, d’eau, de bonbons etc. sont tous d’origine étrangère. Certaines rues sont même fermées à la circulation.



Comment en est-on arrivé là, me suis-je interrogé?



Pourquoi ma ville connaît-elle une si grande affluence étrangère ?

Qui sont ces étrangers, d’où viennent-ils, et comment entrent-ils au Gabon?



La réponse à ces questions nous a permis de découvrir l’importance du phénomène de l’immigration et de ses conséquences, et nous oblige à ouvrir le débat sur ce sujet dans notre pays.

En effet, la question de l’immigration reste encore non débattue au Gabon malgré une pression migratoire forte dans nos villes et auprès de nos frontières.

Selon les estimations objectives, le Gabon comptait en 2009, près de 750 000 immigrés, soit 45 % de la population, et près de 450 000 vivent à Libreville.



Les images de naufragés sur les côtes gabonaises et des milliers de clandestins interceptés au large de nos côtes et de nos frontières n’émeuvent personne au Gabon. Les images publiées par le quotidien nationale l’UNION montrant des centaines de clandestins à l’immigration interpellés font plutôt sourire plus d’un gabonais et pour cause : tous seront relâchés moyennant quelque chose concluent la majorité des gabonais.



Mais l’installation de leurs commerces sur les trottoirs, devant les égouts d’évacuation d’eaux usées, devant les devantures des maisons (sans autorisation préalable des services du ministère du cadastre), participe de la dégradation de nos quartiers, à l’état de chute, de déclin moral et social du Gabon, ainsi que de son abaissement physique et intellectuel.

Malgré ce spectacle qu’offre les immigrés sous les yeux des gabonais, les pouvoirs publics ne semblent pas préoccupés par le débat sur l’immigration. Pourtant, selon notre enquête, « le seuil de la tolérance » est largement dépassé, et les germes de l’explosion sont présentes partout.



Le parcours de Libreville en compagnie de Salif nous a permis d’observer les gens et les comportements et de découvrir que la majorité des étrangers qui vivent au Gabon y sont arrivés clandestinement et demeurent en situation irrégulière.

En instituant le payement de la carte de séjour, comme moyen de régularisation des immigrés réguliers ou non, les pouvoirs publics gabonais, loin de vouloir résoudre le problème de l’immigration clandestine, ont plutôt ouvert la porte à l’immigration clandestine et pour cause : le nombre des immigrés clandestins est en augmentation de 5% chaque année.



Le Makaya[6] pense que l’immigration gabonaise est volontairement provoquée par les pouvoirs responsables de gérer ce secteur et qu’ils en sont les principaux bénéficiaires.

En effet, les contribuables gabonais se demandent où vont les recettes générées par le CEDOC (estimées chaque année à plusieurs centaines de milliards de francs CFA) puisqu’elles n’ont jamais été budgétisées selon le député de Bongoville[7] Ernest Mpouhot.

En outre, selon plusieurs témoignages, le pouvoir PDG se servirait des immigrés lors des élections politiques pour voter en sa faveur.

Enfin, plusieurs gabonais préfèrent utiliser un immigré comme personnel de service puisqu’ils s’exonèrent volontairement des charges salariales et patronales au niveau des organes de l’Etat (impôts, CNSS, etc.).



Ainsi, les étrangers en situation irrégulière au Gabon sont comme dans les autres pays les premières victimes de l’immigration clandestine.





PETIT-LAMBERT OVONO











[1] : Homme politique français, arrivé deuxième aux élections présidentielles françaises d’avril deux mil deux.





[2] : Pour annoncer sa présence, Salif crie « arranger, arranger », les gabonais l’appellent désormais ainsi.

[3] : Dans la suite de ce livre pour lire le quartier Camp de Boys, nous dire le CDB.

[4] : Zeng-Ayong est un quartier du sixième arrondissement de Libreville.





[6] : Nom commun donné à chaque gabonais moyen selon le quotidien national l’UNION.

[7] : Question posée par le député Mpouhot Epigat au premier ministre Jean Eyeghe lors des questions au gouvernement le ……………juillet 2009.