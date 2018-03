Stupeur à l’EMPT de Bingerville : un enfant de troupe annonce des jours apocalyptiques pour la Côte d’ivoire.

Il se met alors à prophétiser et annonce des jours apocalyptiques pour la Côte d’ivoire en début de mois d’Août, au bout desquels elle sera libérée et renouvelée.



Il annonce des choses terribles pour notre pays qui connaîtra selon ses révélations de jours sombres, selon ses propres termes et d’après ce qui nous a été rapporté par ses amis de classes, ces jours seront semblables à l’apocalypse et invite le directeur de l’école à renvoyer les élèves chez eux pour un moment car ces jours ne sont plus loin.



Ces amis pris de peur accourent chercher le directeur de l’école qui après avoir écouté les prophéties de l’enfant de troupe, s’en remettra à sa hiérarchie.



Finalement, la décision de libérer les élèves sera prise, et sous le prétexte de la fête de l’indépendance tous les élèves de l’école militaire préparatoire technique de Bingerville (EMPT) seront mis en congés pour deux semaines.



Après un début mois d’août annoncé difficile pour la Côte d’ivoire par Malachie, voici une autre révélation qui vient en ajouter à la peur grandissante au sein de la population Ivoirienne. Les jours qui viennent, nous situerons certainement sur la teneur de ses révélations.



Source: Régis kouamé – abidjanici.net