Son inventeur disparu, la souris danse aujourd'hui sur un milliard de tapis

Douglas Engelbart, l'inventeur de la souris, est décédé mardi soir. Cinquante après les premiers pas de ce qui n'était alors qu'un petit boitier en bois équipé de deux roues. Histoire.



Mardi soir, l'inventeur de la souris est mort. La souris d'ordinateur, bien sûr. Douglas Engelbart, ingénieur électrique et informatique de génie, avait 88 ans quand il s'est éteint chez lui, en Californie, des suites d'une insuffisance rénale selon sa femme Karen O'Leary Engelbart.



1967: le brevet de la souris



Jeune, Douglas Engelbart travaille au Stanford Research Institute et a des ambitions pour l'intelligence humaine qu'il souhaite aiguiser. Ses recherches lui valent une subvention de L'Advanced Research Projects Agency qui lui permet de réunir des chercheurs dont les travaux déboucheront sur de nombreuses inventions. La souris bien sûr dont le brevet remonte à 1967, mais aussi de nombreuses fonctions numériques qui font aujourd'hui partie de notre quotidien: le lien hypertexte, la visioconférence, la téléconférence, les « fenêtres » ou encore les premières interfaces graphiques leur doivent beaucoup.



La première ébauche de souris qui naît en 1963 (elle est présentée au public en 1968) n'a rien à voir avec nos souris high tech actuelles : un boitier en bois que deux roues en métal permettent de déplacer. Plus d'un milliard de souris ont été vendues depuis et la plupart n'ont aujourd'hui même plus de fil. Une légende raconte que c'est Apple qui a inventé la souris, mais c'est bien à Douglas Engelbart que l'hommage est rendu aujourd'hui.