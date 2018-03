Showbiz, Amazon va créer son propre service de livraison

Amazon lancera dans les prochaines semaines son propre service de livraison, qui sera en concurrence directe avec des groupes de messagerie comme FedEx, UPS ou DHL et Chronopost, rapporte vendredi le Wall Street Journal.

Baptisé "Shipping with Amazon" ou SWA, ce service sera disponible d'abord à Los Angeles mais le géant de la distribution entend l'étendre plus tard à d'autres villes plus tard cette année.



Il sera initialement offert à des tiers, y compris les commerçants qui vendent leurs articles et produits sur Amazon.com. Le groupe de Jeff Bezos leur proposera de ramasser leurs colis et de les livrer directement aux destinataires, estime le journal américain citant des sources anonymes.



Amazon va alors solliciter les entreprises hors de son écosystème et les séduire a l'intention d'offrir des tarifs très inférieurs aux tarifs appliqués par FedEx et UPS, qui sont ses partenaires, notamment lors des périodes occupées en fin d'année. Le service a déjà été testé à Londres, selon le Wall Street Journal.



(avec challenges.fr)