Sexe : les baisses de libido seront bientôt facilement traitées

Poupées robotisées, sex-toys connectés, sous-vêtements ­vibrants ou médicaments boostant la libido, les acteurs du secteur sont sur les dents pour se partager le marché du plaisir, qui atteindra 50 milliards d’euros en 2020 ! Tout comme les développeurs, convaincus qu’il n’y a rien de mieux que le sexe pour imposer une révolution technique.



Problème, toutes les nouvelles technologies sont entre les mains de Google, Yahoo ! ou Facebook. «Ces entreprises américaines sont très puritaines et interdisent pour l’instant toutes les applications liées à la sexualité», regrette Ghislain Faribeault, vice-président média de Marc Dorcel, la société «historique» du business du X en France, qui vend aussi des sex-toys en ligne. N’importe, ces blocages seront sans doute vite contournés, et d’ici quelques années la technologie finira par changer notre façon d’aborder le sexe.



Mais la vraie révolution dans les alcôves sera surtout… verte. Alors qu’aujourd’hui on ne sait pas toujours quelles sont les matières utilisées pour les fabriquer, les sex-toys de demain seront garantis sans aucun phtalate, un produit chimique mauvais pour la santé. Et French Letter, une marque anglaise spécialisée dans le business rose, vient de créer un label «développement durable» pour ses préservatifs éthiques. Dans la même veine, le français Passage du désir a commercialisé le premier vibromasseur rechargeable avec des minipanneaux solaires. Et il s’apprête à lancer un autre modèle contenant une batterie alimentée manuellement grâce à une petite manivelle. Eh oui, même si les robots et la réalité virtuelle s’invitent dans nos alcôves, les vieilles techniques devraient continuer d’avoir des amateurs…



Le Viagra féminin sera disponible dans deux ans



Pour les chercheurs américains qui testent le Flibanserin, le ­Lybrido et le Lybridos, les premiers essais cliniques sont très encourageants. La sexualité féminine étant plus complexe que celle de l’homme, ces molécules agissent directement sur le cerveau et non sur le flux sanguin qui garantit les érections comme le Viagra. Selon les ­labos, les petites ­pilules magiques censées ­rebooster la sexualité des femmes devraient être commercialisées au cours de l’année 2016.



Avec des perspectives énormes car les médecins estiment que 10 à 30% des femmes souffrent de baisse de libido, soit l’équivalent des hommes ayant des troubles d’érection. En 2013, le marché mondial du Viagra pour Pfizer, le labo qui l’a créé, était de plus de 1,5 milliard d’euros dont 142 millions en France. Depuis sa création en 1998, 37 millions de patients l’ont utilisé, dont 1 million en France.



Les slips connectés prodigueront des caresses



Durex n’est pas seulement la marque de préservatifs la plus connue de la planète. Avec 4 milliards de capotes vendues chaque année (30% du marché), 5.000 employés et 17 usines dans le monde, la société britannique pense aussi à l’avenir. Ses ingénieurs sont en train de développer Fundawear, une nouvelle marque de sous-­vêtements bourrés de capteurs électroniques qui pourront prodiguer des caresses, via des vibreurs actionnés par une ­application iPhone. Les amants peuvent «se caresser» à distance, en choisissant de cliquer sur les zones sensibles. Toujours à l’état de prototype, ces petites culottes et ces boxers devraient être commercialisés aux alentours de 2017, pour un prix avoisinant les 500 euros.



On fabriquera ses sex-toys avec les imprimantes 3D



A quoi peut bien servir une ­imprimante 3D quand on est un industriel du sexe et qu’on veut faire de l’argent ? French Coqs, une start-up française, n’a pas mis longtemps à le découvrir. Elle permet déjà de fabriquer une copie parfaite de son sexe en érection, en envoyant de simples photos sur la plate-forme de son site Internet. Une idée cadeau pour le moins originale qui ne coûte que 88 euros ! Dans les années à venir, le marché devrait exploser. Car le prix des imprimantes 3D va baisser. Aujourd’hui, il faut compter au moins 10.000 euros pour un modèle capable de reproduire un sex-toy de taille standard. Demain, ce sera dix fois moins…



Les casques de réalité augmentée permettront de simuler l’acte sexuel



Développé à partir de 2012 par Palmer Luckey, l’Oculus Rift est le rêve absolu de l’industrie du X. Ce masque de réalité augmentée sera en effet capable de simuler une vision stéréoscopique et de faire bouger les images en fonction des mouvements de l’utilisateur. En clair, si une version porno existe, vous serez au cœur de l’action. Les amateurs vont toutefois devoir s’armer de patience, car la start-up qui a conçu cette merveille a été rachetée par ­Facebook pour 1,5 milliard d’euros.



Or la firme de Mark Zuckerberg est réputée pour son puritanisme, et le sexe n’est, pour l’instant, pas au programme de la machine. Mais nul doute que certains trouveront la parade pour utiliser ce masque dont la sortie est prévue en 2015, à un prix avoisinant les 400 euros. Ce qui reste modique pour le ­potentiel incroyable de cette machine en matière sexuelle…



L'allongement du pénis et la chirurgie de la vulve vont devenir à la mode



Ce sera la grande tendance des années à venir, en partie à cause de l’explosion du porno sur le Web, qui a créé de nouveaux canons de beauté. Depuis quelques mois, la pénoplastie (allongement du pénis) et la nymphoplastie (chirurgie esthétique de la vulve) sont de plus en plus demandées. Les spécialistes du secteur tablent sur une explosion des chiffres dans les années à venir. Ce qui devrait faire les affaires des ­cliniques privées.



L’augmentation du pénis, de 2 à 4 centimètres selon les ­patients, coûte aujourd’hui, en moyenne, 3.000 euros. Une nymphoplastie revient de son côté à au moins 2.700 euros. Inutile de dire que ce genre d’intervention n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale, sauf pour les cas de micropénis. Autre désagrément pour les patients : après cette opération sous anesthésie générale, il faut attendre la cicatrisation complète qui prend un mois pour savoir si tout fonctionne bien ! Mais selon les professionnels du secteur, cela ne ­découragera pas les candidats.



Des poupées robotisées remplaceront les prostituées



2014 : en partenariat avec le japonais 4Woods, la société lyonnaise Doll Story produit une Love Doll qui nécessite 100 heures de travail. L’acheteur la personnalise en choisissant la couleur des yeux, des cheveux, de la peau et la taille des seins. Prix de base : 6.800 euros.



2018 : La société américaine Abyss présente RobotDoll. Ce prototype parle plusieurs langues et répond à toutes les demandes. Son squelette lui permet de marcher, de danser et sa peau a la même texture que la peau humaine.



2024 : Les amateurs fortunés commandent les premières RobotDoll. Le délai d’attente est de trois mois, pour un tarif de base de 30.000 euros.



2030 : Le prix des RobotDoll a baissé et les maisons closes s’en équipent pour les louer à leurs clients. C’est la fin de la prostitution et du proxénétisme : le plus vieux métier du monde est désormais exercé par des robots !



Bruno Godard

© Capital