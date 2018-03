Se débarrasser des vergetures : la microdermabrasion

Qu'est-ce que la microdermabrasion contre les vergetures ?



La microdermabrasion est une technique de peeling mécanique qui permet d'effacer les vergetures. Des microcristaux d'aluminium sont projetés sur les vergetures, provoquant des microlésions permettant à la peau de se régénérer : celle-ci devient alors plus lisse et plus ferme. Cette technique garantit une atténuation des vergetures, mais aussi une disparition parfois totale et durable ! La microdermabrasion est particulièrement indiquée pour les vergetures larges, comme celles qui apparaissent après une grossesse, qu'elles soient récentes ou anciennes.



Comment se déroule une séance de microdermabrasion ?



Les séances de microdermabrasion peuvent durer jusqu'à une heure. Elles se réalisent parfois sous anesthésie locale, avec une crème anesthésiante. Lors de chaque séance, toutes les zones présentant des vergetures doivent être traitées jusqu'à leur saignement : les particules de peau morte abrasées, ainsi que les cristaux projetés sont aspirés, puis un pansement est appliqué. Des massages doivent ensuite être réalisés avec une crème cicatrisante. Même si cette technique peut paraître assez traumatisante pour la peau, elle se pratique en ambulatoire et elle est peu douloureuse. Comptez entre 60 et 150 euros pour chaque séance de microdermabrasion.



