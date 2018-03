L'hiver et ses épidémies gastro approchent? Vos amis et vos collègues tombent-ils comme des mouches? Voici quelques choses simples à faire pour éviter les problèmes de digestion liés à la gastro-entérite! L'hygiène des mains, le bouclier anti-gastro On ne vous le répètera jamais assez, vous laver...