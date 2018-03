SCANDALE! Conférence de l’interpole au Congo Brazzaville , avec une police criminelle !

Sans population, sans peuple, sans citoyen, aucune police au monde ne peut exercer son métier.



Lorsqu'une police détruit les libertés des citoyens, emprisonne et assassine les acteurs politiques de l'opposition au motif que les citoyens, le peuple, la population n'a plus envie d'un régime dictatorial venu par les armes dirigé par un président criminel et terroriste pendant plus de 32 ans de règne, la communauté internationale, les grandes puissances, la France, les USA, l'ONU devraient désarmer ce régime et sa police criminelle. ce n'est pas une ingérence dans les affaires d'un État souverain , mais la protection d'un peuple pris en otage par un régime criminel comme celui de Sassou Nguesso.



Nous demandons solennellement et publiquement l'annulation pure et simple de la conférence de Interpol au Congo-Brazzaville



Le général Jean François Ndengué est un criminel du peuple congolais

Nous informons à Interpol international que le Congo-Brazzaville est un pays où l'on retrouve une police la plus cruelle et criminelle au monde. Une police tribale qui tue les manifestants à bout portant sans motif.



Une police qui a même piétiné les principes des droits de l'homme au mois d'Avril 2015 en expulsant sauvagement les ressortissants d'un pays frère: la RDC, manu militari sans un motif valable

La police que dirige Jean François Ndenguet, est une police tribale au service du pouvoir de sang dirigé par sassou Nguesso venu au pouvoir par Coup d'État .

De nombreux congolais sont emprisonnés sans cause.



La condamnation , l'arrestation et la libération de Boukadia aussi entreprise de la manière précipitée n'est que moyen pour ne pas attirer l'attention de la communauté internationale. Voilà est une preuve que la police du Congo-Brazzaville ne peut pas organiser une quelconque activité au Congo-Brazzaville, Cette police est totalement criminelle.



D'autres prisonniers sont encore dans les geôles du pouvoir criminel de Sassou nguesso





Gervais Mboumba, militant des droits de l'homme