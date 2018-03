Rwanda Construction du plus grand aéroport d’Afrique au Rwanda Située à 40 Km au sud de la capitale Kigali, la construction du nouvel aéroport de Bugesera répond aux impératifs du présent et de l’avenir. Cet aéroport permettra de recevoir plus d’avions et de créer plus de connectivité avec différentes parties du continent et du monde. La première pierre de ce... Rwanda: L'usine Volkswagen de Kigali ouvrira en juin 1018 L'espoir du Rwanda d'avoir sa première usine d'assemblage de véhicules sera renforcé lorsque le constructeur automobile allemand Volkswagen ouvrira son usine à Kigali en juin de cette année. "Nous envisageons une ouverture dans la première moitié de l'année. Volkswagen Afrique du Sud poursuit ses...