Rihanna enceinte ? Les clichés qui relancent la rumeur !

La trentaine rimera-t-elle avec la maternité pour Rihanna? Alors que la chanteuse célèbre son 30ème anniversaire en trois jours (20 février), ses fans croient encore une fois que leur idole est enceinte. Si la rumeur avait déjà été relancée après sa prestation lors des derniers Grammy Awards où elle apparaissait sur scène plus enrobée que jamais, elle continue de gonfler depuis la diffusion sur le web de nouvelles photos de la bombe barbadienne.



En effet, si Rihanna est très très discrète en ce moment, elle a été vue il y a quelques heures à l'aéroport de New York. Pour attraper l'avion, l'interprète de "Love On The Brain" avait parié sur un look ultra décontracté avec un menu de jogging ample, des bottes UGG personnalisées, un pull décontracté et un manteau de fourrure. Et beaucoup sont des internautes à soupçonner la jeune femme de cacher sa femme enceinte ventre ventre derrière ces vêtements amples et ce manteau en trompe l'oeil ...



Pour rappel, Rihanna est en couple depuis le printemps 2017 avec Hassan Jameel, un riche saoudien du même âge.