Rigologie : 9 bienfaits inattendus du rire sur le corps et l'esprit

Derrière ce mot amusant qu'est "la rigologie", se cache en fait une méthode très sérieuse, aux multiples vertus pour le corps et l'esprit… Des bienfaits au niveau physiologique et psychologique, dont on aurait tort de se priver !



Catherine Delanoë, (ou "Cath" pour les intimes), rigologue certifiée par l'Ecole du Rire, décrirait un atelier de rigologie comme "un moment génial de lâcher-prise, qui permet de se connecter au meilleur de soi et au meilleur des autres". Cath nous éclaire sur cette discipline originale et innovante.



La rigologie, c'est quoi ?



La rigologie est une technique récente, mise au point par Corinne Cosseron, qui a créée l'Ecole Internationale du rire. Après avoir fait le tour du monde de toutes les techniques du bonheur, cette Française a imaginé le concept de rigologie.



Il s'agit d'une technique psychocorporelle de développement personnel, qui permet à la fois de prendre soin de soi, de cultiver sa joie de vivre, son bonheur et de développer une attitude positive envers la vie, en utilisant les vertus du jeu du rire et de l'amusement.



On utilise différents outils et différentes techniques : la psychologie positive, la sophrologie ludique, des jeux coopératifs, le yoga du rire, l'éducation émotionnelle, la relaxation, la méditation, mais aussi le théâtre d'impro, la danse, ou encore le clown.



Pourquoi "se forcer à rire" ?



Participer à un atelier de rigologie ne veut pas dire se forcer à rire à tout prix, mais laisser le rire monter et le laisser s'exprimer. De nombreuses études ont déjà prouvé que le rire avait beaucoup de bienfaits sur la santé et le bien-être.

Et figurez-vous qu'un rire simulé, provoquer un rire (par exemple grâce à de petits exercices), a autant de pouvoir qu'un rire naturel sur le corps, et même avantages physiologiques et psychologiques !



Aussi, le rire est communicatif, donc sans même se forcer on arrive très vite au rire naturel !



Le déroulement d'un atelier de rigologie



Chaque atelier d'une heure est différent, et dépend du jour, de l'ambiance général du groupe, de l'humeur et de "la météo intérieure" de chacun. Mais le déroulement reste le même à chaque séance.

Cath commence toujours par poser le cadre. "C'est très important de donner le ton à la séance et de faire en sorte qu'elle apporte à chacun, dans le respect de chacun", explique la rigologue.



Puis elle propose un échauffement corporel, qui va permettre de lâcher les tensions, de revenir dans son corps pour entrer dans la séance : on s'étire, on baille, on bouge les articulations pour déverrouiller le corps, on laisse sortir les sons, on évacue les tensions accumulées dans la journée en poussant des cris libérateurs, on sort la colère que l'on peut parfois avoir en nous après une journée difficile.



Bref, ça défoule, et mine de rien, on a très peu d'occasion au quotidien de se lâcher vraiment, et là nous sommes réellement autorisés (et encouragés !) à relâcher la pression.

On enchaine ensuite différents exercices : des jeux de rôle, de la danse, du toucher ludique (masser son voisin par exemple), du yoga rire (l'un des outils de la rigologie qui intègre notamment des respirations yogiques), des exercices pour "se tromper" et amener le rire de manière plus naturelle...



Souvent, Cath propose une thématique lors de ses ateliers (sports d'hiver, Saint-Valentin…), un moyen pour elle de se renouveler, de stimuler son côté créatif et d'accessoiriser la séance.

L'heure se termine par la méditation du rire : on s'allonge sur un tapis et on laisse les rires librement sortir, suivi d'un peu de relaxation pour un retour au calme.



L'exo à faire à la maison



Un exercice tout simple, mais qui, avec de la régularité, fait réellement du bien !



L'idée : toujours commencer la journée avec un sourire. On se place devant un miroir, et on se sourit. Cela va donner un autre ton à sa journée, quelque soient le programme, les évènements imprévus, les déconvenues que l'on aura.

"Etre tous les jours dans une dynamique positive ca entraine le positif. Comme tout être humain, on a des hauts et des bas, mais en commençant chaque journée en riant, on appréhende différemment les épreuves", conseille Cath.



Les conseils de Cath pour réussir une séance de rigologie



- venir sereine. Se rappeler que nous sommes dans un cadre bienveillant : ça va forcement bien se passer, même si on est pas forcement a l'aise au début.

- accepter ses limites. Ne pas se forcer si on ne sent pas un exercice. C'est important de respecter sa zone de confort. Peut être que la prochaine fois on ira plus loin !

- respecter le groupe. Ne pas se moquer des autres, on est là pour se détendre, se ressourcer, faire le plein de rire, évacuer toutes les tensions, on est dans un cadre bienveillant



- ne pas se juger soi-même. Nous ne sommes pas là pour se moquer des autres, mais nous ne sommes pas là non plus pour se moquer de nous même. Chasser ce type de réflexion que l'on peut se faire "Ce que je fais c'est nul… je suis ridicule… est-ce que c'est bien ce que je fais ? Que vont en penser les autres ? "

- ne pas être dans la performance. Il n'y a aucune compétition dans la rigologie, on ne se compare pas.

- se regarder dans les yeux. Ce n'est pas forcement facile, mais le contact visuel est important, là aussi on fait un exercice d'ouverture vers l'autre.



- ne pas se fixer d'objectif. On se laisse porter par le mouvement, on fait les exercices sans trop se poser de questions, et on voit où ca nous mène. Avoir trop d'attentes peut être contreproductif (se dire qu'il faut rire, peut couper l'envie de rire !). Donc, pas de pression, pas d'attente pas d'objectif, on voit ce qui se passe, et on se laisse porter.



(avec femmeactuelle)