Religion, Benoît XVI dit se préparer à la mort

Le pape émérite Benoît XVI, qui fêtera ses 91 ans en avril, a déclaré dans une lettre aux lecteurs du Corriere della qu'il se préparait pour son dernier voyage.



"Dans le lent déclin de ma force physique, intérieurement, je suis en pèlerinage à la maison du Seigneur", écrit Joseph Ratzinger dans le journal, qui l'avait informé de la préoccupation de plusieurs de ses lecteurs à propos de son état de santé.



Le pape émérite dit qu'il est ému que "tant de lecteurs veulent savoir comment va cette dernière période de (sa) vie".

"C'est une grande grâce pour moi d'être entouré, dans ce dernier morceau d'un chemin parfois fatiguant, avec affection et gentillesse que je n'aurais jamais imaginé", écrit de nouveau Benoît XVI.



Depuis sa démission révolutionnaire en février 2013, l'éminent pape allemand vit dans un petit monastère au Vatican, accompagné de quatre religieuses et de son secrétaire personnel, Georg Gänswein.



Il y a deux ans, ce dernier avait déjà annoncé que Benoît XVI «sortait comme une bougie, lentement et sereinement».

Il célèbre la messe tous les jours, prie beaucoup, reçoit de petites doses de visiteurs et répond à un gros courrier. Il écoute également les nouvelles télévisées dans la soirée et reçoit plusieurs quotidiens catholiques ainsi que des publications de théologie.



"Il n'a plus le contrôle de ses mains, il ne peut plus jouer du piano, il voit très mal, mais il a une parfaite lucidité, il se souvient de tout", a décrit l'an dernier un haut prélat du Vatican.



