Quelles applications sont les plus gourmandes en énergie sur Android ?

Voilà une question pertinente, pour tous ceux qui se demandent pourquoi leur smartphone n'a pas une autonomie très intéressante. C'est l'éditeur d'antivirus AVG qui a d'ailleurs répondu à cette question en fournissant un rapide top 10 des applications les plus gourmandes en batterie.



Certaines applications Android sont plus gourmandes que d'autres !



L'autonomie d'un smartphone est un point déterminant lors de l'achat du téléphone, car il déterminera les usages que l'utilisateur pourra faire de son appareil. Pourtant la faiblesse d'une batterie n'est pas toujours liée au modèle ou à ses caractéristiques techniques. Il est de plus en plus courant que les applications installées sur le smartphone, soient des goinfres en batterie.



Sans grande surprise avec toutes les tâches de fonds qu'effectuent le réseau social Facebook sur le smartphone, c'est l'application la plus gourmande en énergie, suivie par Spotify de très près. AVG a continué son classement des applications Android les plus gourmandes en énergie avec BBM, 8 Ball Pool, Instagram et Messenger. Ces dernières sont gourmandes car elles tournent en arrière-plan du téléphone.

En revanche, l'éditeur antivirus AVG a fait la différence avec les applications lancées par l'utilisateur lui-même. Dans ce cas de figure, c'est Amazon Kindle, Line : Free Calls & Messages, Samsung WatchON (Vidéo) et Snapchat qui sont en haut de la liste.



Une voracité en énergie pas toujours justifiée



AVG a précisé : « Nombre d'entre nous utilisent quotidiennement des applis de chat et d'info météo sans se rendre compte qu'en dépit du peu de temps passé dessus, elles consomment énormément de ressources, dans la plupart des cas sans raison valable». C'est la multiplication des tâches alternes qui est souvent la raison d'une si grande consommation, l'analyse du téléphone, la géolocalisation, les actualisations, etc. parfois non nécessaires aux fonctionnement de l'application en elle-même, mais uniquement effectuées dans le but de collecter des données destinées à être vendues par la suite.



Autre cas d'application gourmande, Spotify Music, qui non seulement surconsomme la batterie, mais en plus est gourmande en espace de stockage. Autres championnes pour épuiser les batteries, les applications de Samsung : Samsung WatchON et Beaming Service for Samsung.