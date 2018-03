Quel type de logement pour le gabonais ?

Le n°1 gabonais lors de sa campagne en 2009 avait promis au gabonais la construction de 5000 logements par an. Cette annonce a fait un boom au cœur des gabonais qui éprouvent jusqu’aujourd’hui d’énormes difficultés à sortir une maison de terre car ayant des faibles salaires et le coût des matériaux de construction très élevés. Mais fort est de constater qu’à ce jour quelques logements sont sortis de terre par exemple au nord de Libreville au lieu dit Angondjé où les Turques ont érigé des appartements en forme de boîte d’allumette avec des matériaux importés et pourtant le n°1 gabonais avait pris une décision historique de ne plus exporter le bois et que celui-ci devait être traité localement.



Aussi lors de l’entretien qu’il a accordé à Gabon Télévision à l’occasion des festivités de la fête de l’indépendance (17-Août-2014), en parlant du bois, il a fait allusion à certains pays développés comme les états unis d’Amérique (exemple en Louisiane) qui utilisent le bois pour la construction des logements. Alors pourquoi ne pas prendre cet exemple pour faire la même chose au Gabon donc le territoire est couvert à plus de 80% de forêt où pousse tout type d’essence (Okoumé, Kéva etc.) pouvant faciliter la construction des logements en bois modernes à moindre coût pour l’Etat et pour les futurs clients.