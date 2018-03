Quel est le secret d'un couple heureux?

Elles sont en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans... Et tout va bien. Comment font-elles pour entretenir l'amour ? Quels sont leurs secrets ? On a posé la question à 7 lectrices.



« C'est un équilibre à trouver » - Isabelle (29 ans), 2 ans de mariage

« Selon moi, le secret d'un couple qui dure, c'est que les deux partenaires doivent s'investir de manière équilibrée. Même si tout n'est pas parfait (forcément, il y aura des disputes !), si les deux personnes y mettent du leur, ça tient le coup. Si l'un des deux seulement s'investit et pas l'autre, ça ne fonctionnera pas. »



« Le dialogue, c'est la clé » - Julie (52 ans), 9 mois de mariage

« C'est le dialogue qui peut aider un couple à tenir sur le long terme. Les disputes, c'est normal : ce qui est important, c'est d'entretenir la communication, ne pas se hurler dessus, ne pas s'insulter, rester ouvert à la discussion avec l'autre. Je pense aussi que la confiance dans le couple est un pilier crucial – mais lorsqu'elle est détruite, elle est impossible à rebâtir. »



« Des projets et des objectifs » - Isabelle (52 ans),18 ans de mariage

« En couple, je pense qu'il faut toujours avoir des projets : les rêver à deux, les réaliser à deux, les savourer à deux. Toujours un nouvel objectif à atteindre ensemble pour cultiver la complicité. »



« Le sexe ! » - Vanessa (44 ans), 12 ans de mariage

« Ça va avoir l'air cliché, mais je pense vraiment que le sexe est le ciment d'un couple heureux : faire l'amour une fois par semaine (ou plus!) ça permet de se retrouver juste tous les deux, sans les enfants, pour partager un moment d'intimité et de plaisir. C'est un rituel. »



« Les couples heureux ont toujours des projets »



« La liberté » - Amandine (40 ans), pacsée depuis 10 ans

« Au début, on était très fusionnels. J’avais du mal à passer trop de temps loin de lui. Mais avec le temps, on réalise qu’on n’a pas toujours les mêmes envies ni les mêmes besoins. Lui est casanier et se ressource à la maison, moi je m’épanouis au contact des autres et en étant dans l’activité. La chance qu’on a, c’est de respecter l’autre dans sa nature profonde. Il n’est pas rare que j’aille au cinéma seule le dimanche soir pendant qu’il garde les enfants, ou que je passe une soirée en boîte de nuit. »



« Le rire » - Laura (39 ans), 9 ans de mariage

« Dans nos têtes, on est encore des enfants. Parfois, on se marre tous les deux devant des vidéos sur Youtube et ça renforce notre relation. On aime les blagues Carambar, on a une tonne de private jokes, on rigole pour rien. C'est ça qui unit notre couple. »



« Des concessions de temps en temps » - Marie-Charlotte (73 ans), 53 ans de mariage

« Au début d'une relation, on a tendance à idéaliser les bons côtés de notre partenaire – toutefois, il ne faut pas fermer les yeux sur ses mauvais côtés, parce qu'ils finiront forcément par ressortir ! Je pense également qu'un couple heureux fait parfois des concessions : il faut accepter les petits défauts de l'autre, le laisser faire ce qu'il aime sans l'étouffer, dire « oui » plus souvent que « non ». »



