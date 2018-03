Quel candidat pour quel avenir au Gabon?

Depuis le début de la campagne présidentielle le 15 Aout 2009, les activités des candidats vont bon train à travers les quartiers, les arrondissements et les différentes provinces du pays. Ces activités qui sont à majorité des meetings, voient les différents candidat se présenter devant les gabonais en arguant leurs projets de société hautement bien ficelés, et dont les contenus ne peuvent que laisser sans voix... Mais qu'est -ce qui garantit à la population que ces projets seront réellement appliqués par ces candidats s'ils étaient élus au soir des élections!? Peut-on choisir un candidat seulement sur la base de son projet de société!? Aussi c'est sur ce fait que je voudrais attirer l'attention des électeurs. Aujourd'hui le Gabon connait des difficultés encore plus grande que par le passé: augmentation du taux de chômage; détérioration du climat social; accroissement de la pauvreté et j'en passe. Il est alors nécessaire de trouver l'homme providentiel ayant les capacités, la crédibilité et la probité morale nécessaire pour faire prendre au Gabon un nouveau départ. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait partie du système PDG qu'il ne peut rien faire pour la Gabon, car je ne pense pas que tous ceux qui ont fait partie du système PDG soient des incapables et des pillards, bien au contraire je pense plutôt même que cela est à leur avantage car ils ont le crédit de l'expérience de la gestion de la chose publique! Certains mettent en avant l'identité ethnique pour le choix du candidat, mais enfin n'est-ce pas stupide!? Pensez vous aujourd'hui que pour une élection aussi déterminante, que cette façon de faire soit la meilleure pour l'avenir de notre cher nation le Gabon!? D'autres utilisent de l'argent pour pouvoir acheter les voix des électeurs, pensez vous réellement que ces 100000 fcfa qu'on nous remettra juste pour le jour du vote seront ceux qui mettront fin à tous nos problèmes et ce jusqu'à la fin de nos jours. Qu'en sera t-il après le vote, nous posons nous cette question? Il faudrait à mon avis choisir des critères plus objectifs pour nous permettre de choisir un candidat, comme par exemple: le SENS DU PATRIOTISME; la PROBITE MORALE; les COMPETENCES; la CAPACITE DU CANDIDAT A TENIR SES PROMESSES.... Tout ceci sont pour moi des critères en + du projet de société qui pourrait nous permette d'opérer à une meilleure analyse des candidats et ainsi de faire le bon choix de l'homme! Aussi je tenais à attirer l'attention des tous les électeurs que nous sommes en disant: le candidat qui sera élu ne doit sera pas le président d'une ethnie mais de tous les gabonais, et doit être celui qui pour nous incarne le changement que nous voulons réellement pour notre pays tout en préservant la paix et l'unité nationale. De ce fait arrêtons avec les considérations ethniques et pécuniaires, ainsi que les préjugés et affirmations gratuites, pour le 30 Aout votons UTILE et avec la RAISON, car ce vote peut changer l'avenir de notre pays.... A bon entendeur salut!