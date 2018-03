Quand la roue tourne - Maison brûlée… Jackpot remporté !

Une décision furtive pour un résultat extra !



Une seconde d’inspiration, pour un gain d’un million de dollars à la célèbre loterie canadienne ! Il a ainsi affirmé au média CNN qu’il pourrait, enfin, achever la restauration de sa maison familiale !



Et le plus attendrissant dans cette histoire est que ce gain repose sur un conseil paternel, donné avant que son fils ne se rende à l’hôpital : « Papa m'a appelé et m'a demandé de m'arrêter sur le chemin de l’hôpital pour lui rapporter un 7-up bien frais », a déclaré Pendergast dans un communiqué.



Sans vraiment y penser, Bill Pendergast a acheté un ticket de loterie, en plus de la boisson, et n’y a plus repensé, jusqu’au lendemain…



De bon matin, la tante de Bill, passablement hystérique, lui a téléphoné pour l’interroger : « Bill, as-tu acheté un ticket de loterie ? Quelqu'un a gagné un million de dollars ».

Bill a sorti son ticket de loterie, a vérifié ses numéros sur son téléphone et a constaté l’incroyable, sans vraiment être apte à le réaliser !



« J'ai appelé ma femme, Carrie, à Fort McMurray et elle a réservé un vol immédiatement », a déclaré Pendergast. « J’avais l’impression d’être dans un rêve ».



Pendergast a l'intention de finir de reconstruire sa maison et de la meubler, mais il veut aussi s’autoriser un cadeau spécial : « J'ai toujours voulu une Mustang, et j'en aurai finalement une, je peux l’affirmer à 100% » ! Cela ressemble manifestement à la réalisation d’un rêve d’enfant ! Félicitations !