Présidentielle en Côte d’Ivoire : la campagne avant la lettre

La Côte d’Ivoire est dans l’attente d’une nouvelle date pour le premier tour de l’élection présidentielle. Une date qui paraît imminente certes, mais que personne ne peut situer avec exactitude dans le temps. Il n’empêche que les états-majors des candidats les plus en vue, ou les candidats eux-mêmes, veulent se mettre aux couleurs de la campagne électorale. Ainsi, le Fpi et La majorité présidentielle de Laurent Gbagbo, le Rdr de Alassane Dramane Ouattara et le Pdci-Rda ont investi le terrain, à la conquête des électeurs. Comme si la campagne électorale était officiellement ouverte.



De fait, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, lui, a rassemblé les jeunes de son parti, samedi à son siège à Cocody. Là, la consigne a été claire. Il s’agit pour les jeunes d’aller investir le pays dans tous ses compartiments : villes, villages, hameaux, pour dire que Henri Konan Bédié est le seul candidat capable de redonner la paix à la Côte d’Ivoire et de remettre le pays sur les rails du développement.



Une occasion que le président du Pdci a saisie pour se rassurer que sa candidature ne divise pas la jeunesse de son parti surtout avec l’avénement de Charles Konan Banny. Qui avait manifesté il y a peu, des velléités de lui disputer la légitimité de sa candidature pour le compte du Pdci. Déjà du 19 au 24 juillet, le directeur national de campagne du candidat du plus vieux parti politique en Côte d’Ivoire, par ailleurs Secrétaire général du parti, Alphonse Djédjé Mady, était à l’assaut des électeurs du département de Lakota, pour «vendre son produit».



Le président du Rdr, Alassane Dramane Ouattara, quant à lui, a sillonné, en personne la région du Worodougou au nord ouest du pays. Du 22 au 26 juillet, le leader des républicains a parcouru les départements de Kani, Vavoua, Séguéla, Mankono et les sous-préfectures de Tiéningboué et Bouadougou. Partout, le mentor du Rdr a promis paix, développement, prospérité et bien-être au cas où il serait élu Président de la Côte d’Ivoire. 350 milliards Fcfa seront investis dans le Worodougou, s’il est porté à la tête du pays, leur a-t-il indiqué. Il a souligné que l’élection peut se tenir avant octobre. Puis il a appelé ses hôtes au pardon et à la réconciliation.



Le président du Fpi, Pascal Affi N’Guessan, lui, est dans la région du Denguélé depuis le 23 juillet. Il restera dans cette région fortement islamisée que l’on présente à tort ou à raison comme le bastion du Rdr, jusqu’au 4 août. Dans la région d’Odienné, le porte-parole du candidat Laurent Gbagbo affirme que le développement, l’épanouissement, la paix et la prospérité viendront avec la réélection de son candidat.



Affi N’Guessan appelle donc à voter le candidat de La majorité présidentielle. Alors que le directeur national de campagne de Laurent Gbagbo, Malick Coulibaly, lui, est à l’assaut de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Depuis le 31 juillet, il parcourt les villes et villages de la région du Moyen Cavally. Où il tente de convaincre les électeurs que son candidat est le meilleur et que lui seul peut sauver la Côte d’Ivoire.



Albert Mabri Toikeusse, le président et candidat de l’Udpci à la présidentielle, quant à lui, sera également l’hôte de ces populations de l’ouest à compter de mardi. Guiglo, Bloléquin et Toulepleu sont, entre autres, les localités où il va animer des meetings. Pour demander aux électeurs de porter leur choix sur lui.



Kapolodjo