Présidentielle Gabonaise de 2016 : Le Qatar point de chute d'Ali Bongo Ondimba en cas de perte du pouvoir ?

Bongo Ondimba Ali (BOA) va-t-il, bientôt, fuir le Gabon pour se réfugier à Doha, au Qatar, où il a acheté une somptueuse propriété destinée à l'accueillir après avoir perdu le pouvoir ? Son directeur de cabinet, le Béninois, Maixent Accrombessi, a, lui aussi, acheté une propriété juste à côté de celle du chef de l'Etat, ce qui montre bien qu'ils ont prévu que les élections du 27 août vont très mal se passer. Et qu'en demandant l'asile au Qatar (notre photo montrant BOA en train d'être reçu en décembre 2012 par l'émir du Qatar Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani) qui est un pays « fermé », les nouveaux dirigeants gabonais auraient du mal à mettre la main sur eux. L'avenir dira si, après avoir mis le Gabon par terre, en sept ans, ils pourront s'en sortir, aussi, facilement.En effet, en sept ans de présence au Palais du Bord de Mer, malgré une politique de communication à outrance, BOA est incapable d'occulter son calamiteux bilan, alors que le Trésor Public a engrangé plus de 19.000 milliards de F CFA (30 milliards d'euros), au titre des recettes diverses de 2009 à 2014. Le prix du baril toisait, à ce moment, les 110 à 120 dollars. Le bilan de BOA est, dramatiquement, désolant et, tellement, désastreux qu'il est obligé, aujourd'hui, d'interdire le passage des membres de l'opposition dans les médias d'Etat comme Gabon Télévision, Gabon 24 et l'Union, de peur que le peuple gabonais ne voie que le « roi est complètement nu ».A titre d'exemple, plus de la moitié du journal télévisé de 20 heures de Gabon Télévision est consacrée aux activités de sa (seule) campagne présidentielle, malicieusement, transformée en « tournée républicaine ». Mais au menu de ses discours, que du vent : égalité des chances, émergence en 2025, vivre ensemble, comme si les Gabonais se nourrissaient de tels slogans. Parlant du quotidien, l'Union, le seul que compte le Gabon, BOA a, formellement, interdit aux opposants et autres candidats à la présidentielle d'y parler de leurs activités. Quant à Gabon 24, chaîne d'information continue, c'est, carrément, de la Télé Moscou des années Brejnev.Donneur de leçons devant l'éternel quand il faut sanctionner quelques écarts mineurs de la presse privée, le Conseil national de la communication (CNC), devenu, subitement, sourd, muet et aveugle, répond, aujourd'hui, aux abonnés absents devant ce blocus médiatique, comme au temps des Partis-Etat où le PDG était seul à diffuser la pensée et la parole uniques.Si certains Gabonais avaient, encore, des doutes, sur le caractère totalitaire et dictatorial du régime gabonais actuel, ils ont, maintenant, de quoi se faire leur propre religion. La répression qui s'abat sur l'opposition quand elle veut manifester, pacifiquement, comme le 23 juillet dernier, à Libreville, sans oublier des arrestations arbitraires de ses membres et ceux de la société civile, montre que BOA et son maître à penser et à agir, le Béninois, Maixent Accrombessi (véritable président du Gabon), ont perdu leur calme, et surtout, leur assurance. Bref, la peur a (réellement) changé de camp.Cela dit, c'est très facile de contourner le blocus médiatique que BOA a essayé de mettre en place car il ne peut empêcher la circulation de l'information au travers d'internet et des réseaux sociaux. C'est, d'ailleurs, en partie, grâce à ces canaux modernes de l'information que BOA commence à être, politiquement, défait, alors que la Cenap et la Cour constitutionnelle, véritables anti-chambres du Palais du Bord de Mer, viennent de donner la preuve qu'elles sont une honte pour les Gabonais qui ont embrassé la carrière judiciaire.Les conditions d'une crise politique majeure avant et après la présidentielle sont, donc, désormais, réunies, comme BOA le reconnaît, lui-même, de plus en plus, en privé. Il est, totalement, responsable de la guerre civile qui arrive à grands pas, dans le pays du patriarche Ondimba, juste parce qu'il a décrété que le prochain président du Gabon, sera « Lui ou Personne » d'autre. Alors qu'il sait, pertinemment, que le peuple gabonais ne veut plus de lui à la tête de l'Etat car, non seulement, son bilan est tout ce qu'il y a de détestable et de déplorable, mais, il y a aussi que sa candidature, malgré son passage en force à la Cenap et à la Cour constitutionnelle, est pour les Gabonais une candidature (rigoureusement) anti-constitutionnelle.En effet, en 2016, il a présenté, dans son dossier de candidature, un acte de naissance différent de celui présenté en 2009. Plus grave, en l'espace de 7 ans, il a produit cinq actes de naissance différents, à des occasions diverses. Devant ce spectacle qui ne grandit pas l'institution, « Président de la République du Gabon », on l'a (gentiment) invité à clore ce débat, en se soumettant à un test ADN avec celle qu'il présente comme étant sa maman, Marie Joséphine Kama. Il a répondu (niet). Mais, comme refusent de l'admettre la Cenap et la Cour constitutionnelle, pour des raisons du ventre, il est un enfant biafrais adopté en 1968 par le couple Omar Bongo Ondimba.Conséquence : au regard de l'article 10 de la constitution, il ne devrait plus être candidat à l'élection présidentielle du 27 août. Mais, voulant s'imposer, à tout prix, par la force, comme en 2009, il y a de très fortes chances que le pays s'embrase car les Gabonais jurent qu'ils ne le laisseront plus faire. C'est dans cette perspective qu'il a pensé que Doha serait un excellent point de chute pour lui.Source : Cliquez ici