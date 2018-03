Près de deux Français sur trois ne veulent pas de Sarkozy en 2017

Dur retour dans les études d'opinion pour Nicolas Sarkozy. Le premier sondage sur son retour, publié samedi soir par BFMTV, le désavoue. Selon cette étude CSA, six Français sur dix (61%) désapprouvent la décision de Nicolas Sarkozy de briguer la présidence de l'UMP. Après l'annonce par l'ancien chef de l'Etat de sa candidature à la tête de l'UMP, 35% des personnes interrogées disent ne pas approuver "du tout" cette décision et 26% "pas vraiment". Elles sont en revanche 17% à l'approuver "tout à fait" et 22% "plutôt". Les sympathisants de l'UMP approuvent en revanche massivement (89%) la décision de Nicolas Sarkozy, contre 11% d'un avis contraire.



Pire, les Français ne souhaitent pas sa présence dans la prochaine course à la présidentielle. A la question "Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy soit candidat en 2017?", 63% des personnes interrogées répondent négativement (41% "pas du tout", 22% "pas vraiment"), contre 37% d'un avis contraire (17% "tout à fait", 20% "plutôt"). Une candidature Sarkozy en 2017 est là encore plébiscitée par les sympathisants UMP (86%).



49% des électeurs de droite souhaitent que Sarkozy défende la même ligne qu'en 2012



Autre sondage autour du retour de Nicolas Sarkozy, amorcé vendredi par une tribune sur Facebook. Samedi, le Figaro publie un sondage Opinion Way* sur le positionnement de l'ex-chef d'Etat, souhaité par les Français et les électeurs de droite. Un électeur de droite sur deux (49%) souhaite que Nicolas Sarkozy défende la même ligne que lors de la dernière campagne présidentielle. 31% souhaitent que l'ancien Chef de l'Etat se positionne "plus à droite" qu'au printemps 2012, contre 20% qui le souhaitent "moins à droite".



Sur l'ensemble des Français, ils sont 43% à souhaiter que Nicolas Sarkozy " se positionne de la même façon qu'il y a deux ans". "La demande d'un recentrage est très minoritaire alors même que beaucoup d'observateurs avaient jugé son positionnement très à droite au moment de la campagne", analyse Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d'OpinionWay.



Toujours selon le sondage du Figaro, les sympathisants de droite ont précisé leurs priorités quant aux mesures qu'ils souhaiteraient voir portées par Nicolas Sarkozy. Ainsi, 89% de l'électorat de droite veut que l'ancien chef de l'Etat se prononce pour le rétablissement des peines planchers pour les délinquants multirécidivistes, 86% pour un durcissement des conditions d'acquisition de la nationalité française, 82% pour une simplification du Code du travail ou 88% pour la réduction du nombre de parlementaires.



