Pourquoi les Fangs devraient-ils faire peur? Des Gabonais idiots, il y' en a vraiment?

Après le chiffon d'article écrit par Jeune-Afrique, sur les Fangs, cet article -feuille de choux présenté par un certain plumitif ou gratte-papier au nom de Dougueli, il est marrant de voir d'autres Gabonais idiots mordre à l'hameçon, donnant ainsi du crédit à ce journal commercial vieux comme l'Afrique indépendante, tant son patron est un homme du passé, vivant toujours , lui et son journal au crochet de ceux qui ont un peu du pognon, question de vivre ou de survivre...



Mais là n'est pas le problème en tout cas à l'état actuel de mes connaissances vagues du Gabon et des affaires ethniques ,surtout dans un continent comme celui d'Afrique, où, tout est presque vu, lu, dit, et véhiculé sous l'angle d'une force intellectuelle imbibé d'ethnicisme, disons-le, du tribalisme.



Là encore, je donne le tort aux intellectuels, c'est à dire: tous ceux qui ont eu ce plaisir d'arriver à un seuil social élevé, mais, qui font tout dans leur existence de grands-chef intellectuels, sans se vautrer dans la boue tribale. Dans le lot, il y'en a des complexés et de moins, sans compter des idiots dans toute l'Afrique...



Que cet article de jeune-Afrique ait parlé des Fangs des plaines, des eaux, des forêts ou de sables, encore moins des prairies, je crois qu'au Gabon, une chose n'a jamais été bien vue, révélée et condamnée par tous: c'est le pouvoir de Bongo qui a presque jouer avec la fibre tribale ou régionale en confiant des responsabilités politiques et disons mieux, des postes politiques et ministériels importants aux uns, mais , au détriment des autres.



Tous les intellectuels Gabonais, d'ailleurs, comme dans toute l'Afrique, sont les seuls qui se disent avoir un niveau élevé dans les sciences, dans le travail intellectuel, dans la sagesse tout court, et que les maîtres du pays ne sont que les mêmes, mais curieusement, tous n'ont que le même discours tribaliste à exhiber, alors que les populations paysannes soudées entre elles , sans instruction, sans civilisation réelle dans leurs villages respectifs, n'ont jamais plongé dans le tribalisme. Ils mènent paisiblement leur vie en silence. Ce sont plutôt ces fameux intellectuels qui leur rapportent des informations liées au tribalisme, en désignant telle ethnie et telle autres de tribalisme et, vice-versa.



Des termes bilops ou étrangers, emballés dans un coussin politique, gagnent finalement une grande partie d'un peuple en faisant de ce simple mot, une sorte de cruauté à ne pas entendre. Alors que si l'on est sage, le mot Bilop ou étranger peut s'employer par n'importe quel peuple même dans un seul et même pays. Tellement que ce mot Bilop est récupéré à des fins politiques, ça baigne dans un élan de guéguerre aveugle, instrumentalisé par des canards politiques au sein de la mangeoire <<bongolaise>>, dans un pays qui n'a aucune alternance politique véritable.



Comment voulez-vous qu' une rixe socio-politique ne soit pas faite dans tous les sens? Si l'on comprend la géopolitique maladive à laquelle Bongo a plongé le Gabon pendant plus de 40 ans a ne nommer un premier ministre qu'un ressortissant de l'Estuaire, comment ne pas réagir? L'on sait que Mba Obame a ses défauts, on le sait. Vraiment, que tous les autres Gabonais sachent quand même qu'ils sont idiots à se faire rouler par <<Un gaspilleur>> comme Bongo Ondimba qui a manipulé tous les Gabonais, tous les intellectuels au sein d'un pouvoir dont le fidèle continuateur n'est autre qu'un étranger au nom d'Ali Bongo entouré d'autres idiots Gabonais sans le moindre doute de Bongo Ondimba et de son successeur!



Ce pouvoir pourri ne peut qu'engendrer des situations dangereuses, et, effectivement, par la faute d'autres Gabonais qui sont en train de rouler leurs culs pour un pouvoir odieux comme celui des Bongo, Le Gabon est en route vers une guerre ou un coup d'État sanglant, jamais prévu, jamais imaginé. Ce n'est pas moi qui le dit, mais, les gens en parlent...

D'ailleurs, cela aurait dû se passer depuis 2009...



Qui dirige le Gabon? aucun Gabonais pur n'est dirigeant au Gabon. Si une telle vérité peut blesser, que celui qui se blesse sache qu'il n'y a pas d'autres raisonnement.





Lorsqu'un plaisir dure trop, il se transforme en déplaisir . Le régime des Bongo au Gabon crée et créera toujours des frustrations.

Les Gabonais vivent dans un pays riche, mais une partie de Gabonais continue de faire confiance à un régime des escrocs sous la houlette des Bongo. Comment penser que des mots comme Bilops ne soient pas permanents dans un pays où l'armée est aux mains des étrangers, l'administration autant. Dans les écoles , les Lycées,les enseignants c'est également des étrangers? La révolution au Gabon sera sanglante, ce n'est pas un souhait, mais toutes les conditions se réunissent tous les jours à cause de l'idiotie de certains Gabonais.



Gervais Mboumba, militant des droits de l'homme